Richiamati due formaggi dai supermercati: il motivo

Nei giorni scorsi, sono stati pubblicati diversi avvisi sul sito del Ministero della Salute per segnalare il richiamo dagli scaffali di formaggi: il motivo ed i prodotti interessati.

Sul sito del Ministero della Salute, nei giorni scorsi, sono apparsi alcuni avvisi per segnalare il richiamo dagli scaffali di un prodotto. In particolare, il provvedimento riguarda un lotto di primo sale senza lattosio, venduto con vari marchi, ed il motivo è legato alla presenza nei prodotti di lattosio in quantità superiori a quelle dichiarate in etichetta.

Questa concentrazione potrebbe rappresentare un rischio per i soggetti allergici o intolleranti al lattosio, ai quali è stato raccomandato di non consumare i prodotti interessati dal richiamo alimentare. È possibile, dunque, riconsegnare i formaggi presso il punto vendita in cui è avvenuto l’acquisto per richiedere un rimborso o la sostituzione.

Primo sale senza lattosio richiamato dagli scaffali: i lotti interessati dal provvedimento

Lunedì 19 maggio, il Ministero della Salute ha pubblicato, sul proprio sito internet nell’apposita sezione, sei avvisi per rendere noto il richiamo di un lotto di primo sale senza lattosio, ma venduto con vari marchi. Il motivo, come anticipato, è legato alla possibile presenza nei prodotti di quantità di lattosio superiori a quelle riportate sull’etichetta.

Tutti i formaggi interessati sono stati prodotti dal Caseificio Longo Srl nello stabilimento di via Leonardo da Vinci 43 a Rivarolo Canavese, comune in provincia di Torino, con marchio di identificazione dello stabilimento IT L7A1W CE. I prodotti sono tutti venduti in confezioni da 200 grammi ed i marchi con cui sono stati commercializzati i formaggi ritirati sono: Primo sale senza lattosio a marchio Bonlà (Aldi); Luna di primo sale senza lattosio a marchio Caseificio Longo; Primo sale senza lattosio a marchio Free From Despar. Il lotto interessato è contraddistinto dal numero 313227, mentre la scadenza è fissata al 4 giugno 2025 per tutti i marchi interessati.

Considerato il motivo del richiamo, in via cautelativa, è stato raccomandato ai soggetti intolleranti o allergici al lattosio di non consumare i prodotti appartenenti al lotto richiamato. È possibile riconsegnare la confezione al punto vendita in cui è stata acquistata, dove gli addetti provvederanno al rimborso o alla sostituzione anche senza esibire lo scontrino fiscale. I consumatori che non sono intolleranti o allergici al lattosio, invece, possono consumare i formaggi senza alcun rischio.

Le consumatrici e i consumatori possono verificare se la confezione in loro possesso appartenga a quelle richiamate consultando l’etichetta del formaggio su cui sono riportati il numero di lotto e la scadenza.