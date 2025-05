Queste sono le spiagge migliori della Sardegna dove praticare kitesurf: non perderle – viagginews.com

Vuoi fare kitesurf in Sardegna? Eccoti accontentato: sono queste le spiagge migliori dove andare.

Chi pratica kitesurf sarà ben presto accontentato perché ci sono molte spiagge in cui i venti girano veloci ed è possibile praticare questo sport e soddisfare la voglia di adrenalina anche in vacanza.

La Sardegna è una delle mete migliori per praticare kitesurf anche tutto l’anno grazie al fatto che i venti sono costanti e anche le condizioni meteo sono ideali. Ecco le spiagge imperdibili.

Le spiagge migliori in Sardegna per fare kitesurf

A Nord della Sardegna ci sono tantissime spiagge in cui avere il vento a favore per praticare kitesurf. Vale la pena appuntarle per non perdersene nemmeno una.

A San Teodoro, a La Cinta, i kitesurfer saranno accontentati. Infatti questo angolo della spiaggia si affaccia sull’area marina protetta di Tavolara – punta Coda Cavallo. Qui soffiano maestrale e scirocco con un’intensità che varia tra i 10 e i 30 nodi, con punte occasionali di 40 nodi. Porto Pollo, nel cuore del Mediterraneo, è un’altra località imperdibile per chi ama questo sport.

Si trova a metà strada tra Palau e Santa Teresa Gallura con un’esposizione a nord-est che garantisce vento costante tutto l’anno (anche oltre 30 nodi). Poi c’è Badesi, affacciato sul golfo dell’Asinara. Durante la stagione estiva la velocità del vento può variare da 14 a 22 nodi, con picchi occasionali che possono superare i 25 nodi. Sulla spiaggia ci sono scuole di kite per tutti i livelli di abilità e preparazione. Isuledda, nel territorio di Palau, è esposta invece al maestrale e qui troveranno pane per i loro denti gli esperti di kitesurf.

Occorre fare però attenzione agli scogli staccati dal resto della penisola, chiamati “Cavalli”. Non dimentichiamoci che anche il Sud della Sardegna offre spiagge “ventilate” per praticare questo sport. Per esempio nelle coste della Costa Smeralda si può fare kitesurf nel mare di Cagliari, Villasimius, Chia, Porto Botte, Punta Trettu, Porto Pino. Nei giorni di scirocco, levante o libeccio, l’intensità dei venti può raggiungere dai 13 ai 22 nodi a Cagliari.

A Villasimius, in alta stagione è praticabile solo con un servizio di lift, per evitare collisioni con i bagnanti. A Chia, soffiano venti di scirocco e libeccio favorevoli per gli amanti di questo sport, che possono raggiungere dai 12 ai 30 nodi. Poi c’è Porte Botte, esposto al vento di maestrale, libeccio, scirocco, che è un’ampia baia di circa due chilometri nel territorio di Giba, poco distante da San Giovanni Suergiu.

Oppure Punta Trettu, che è una delle migliori destinazioni per il kitesurf in Sardegna grazie ai costanti venti di maestrale e scirocco. Infine Porto Pino, sempre con venti ideali per il kitesurf come maestrale e scirocco.