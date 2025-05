Alberghi e B&B, non commettere questo errore quando vai via: rischi una penale costosissima – viagginews.com

Dopo aver alloggiato in una struttura ricettiva è essenziale seguire una regola di fondamentale importanza prima di lasciare il posto: così si evita una sanzione salata.

Viaggiare oggi fa parte della vita quotidiana. Si affrontano lunghi spostamenti per impegni improrogabili e lavorativi, oppure semplicemente per staccare dal lavoro e godersi una meritata vacanza. Ogni volta che si lascia il proprio nido domestico per soggiornare fuori casa, sarà necessario scegliere un alloggio in cui trascorrere la notte.

Nel corso degli anni le soluzioni proposte si sono moltiplicate, offrendo una vastissima scelta di strutture ricettive che vanno incontro ad ogni esigenza. Gli hotel restano sempre un punto fermo per chi vuole puntare su un pernottamento che offra tutti i comfort del servizio professionale. I prezzi e il livello di comodità variano in quel caso in base alle famose “stelle”.

Aumentano a vista d’occhio tuttavia, anche le soluzioni più familiari. I bed & breakfast offrono un’esperienza altrettanto accogliente ma più personale e consentono di affittare per brevi tempi stanze o intere abitazioni di diverse dimensioni. In ogni caso, la permanenza in questi luoghi implicherà l’accettazione di precise procedure e di un regolamento talvolta anche piuttosto severo.

L’arrivo e la partenza sono stabiliti sulla base di check-in e check-out. Assicurarsi di seguire fedelmente le indicazioni dell’albergo eviterà di andare incontro a spiacevoli sanzioni. Un’abitudine sbagliata degli ospiti al momento di andare via può costare molto cara.

La regola del check-out in hotel: come evitare sanzioni

Prepararsi alla partenza verso una destinazione, significa organizzare nei minimi dettagli anche l’arrivo nella struttura ricettiva prescelta. Una volta giunti in hotel o nel bed & breakfast infatti, bisognerà effettuare le operazioni di check-in. Generalmente queste prevedono la consegna dei documenti per poi ottenere la chiave o la tessera per accedere al proprio alloggio.

Più dettagliata sarà la fase del check-out, che si svolgerà prima di lasciare il posto. In questo caso le chiavi saranno riconsegnate alla reception. Gli addetti si occuperanno di far pagare eventuali spese extra, emettendo la fattura. Potrebbero inoltre verificare lo stato della stanza o dell’appartamento appena lasciati.

É importante tenere presente però, che tutte queste procedure sono sempre soggette ad orari ben precisi. Il check-out sarà sicuramente meno flessibile in hotel, dove in genere la stanza deve essere lasciata tra le ore 10 e le ore 12.

Essendo a gestione personale diretta, il B&B potrebbe invece offrire all’ospite una maggiore flessibilità, ma solo se eventuali ritardi nell’orario di partenza sono stati preventivamente comunicati al momento della prenotazione. Il rischio di sanzione è dietro l’angolo.

Molti non tengono presente che superare, anche di pochi minuti, gli orari di check-out può portare a penali salatissime, poiché questa noncuranza può compromettere le operazioni di pulizia e i successivi ingressi nella struttura.

In molti casi viene applicata dunque una tariffa supplementare per chi lascia l’albergo più tardi del previsto, la cui cifra varia a discrezione della struttura. Una buona regola è assicurarsi di consultare il regolamento dettagliato prima del giorno di partenza, in modo tale da non dover fare i conti con spiacevoli sorprese sulla fattura.