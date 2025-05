Non è una salsa, ma Oro verde miracoloso: ricetta anti-spreco perfetta per le tue ricette

Basta salse grasse, sì benefici per la salute: prepara l’olio verde miracoloso con questa ricetta anti-spreco, è sorprendente!

Ormai non bisogna essere degli chef in cucina, ma saper riconoscere la potenzialità di ogni singolo prodotto. Con questa ricetta anti-spreco si crea un oro verde davvero portentoso che si può utilizzare nel quotidiano. Non è solo buono, ma ha tanti benefici.

Con questa ricetta anti-spreco si fa davvero una magia, bisogna soltanto conoscerne i passaggi. Trattandosi di un “oro verde” è chiaro che gli ingredienti di scarto protagonisti di oggi hanno questo colore. Ebbene, a quanti sarà capitato di avere, salvia, rosmarino, origano, e tante altre erbe aromatiche a disposizione? Ancora maggiorana, timo, aneto, alloro, dragoncello, e erba cipollina.

Insomma, l’elenco si può estendere ancora. L’importante è avere delle erbe aromatiche di cui non si sa cosa fare. Mai cestinarle o gettarle così a caso sul cibo, perché possono creare un prodotto unico e di cui tutti di faranno i complimenti.

La miglior ricetta anti-spreco per fare l’Oro verde, passaggi

Appurato che non ci sono ingredienti ben definiti, ma tutte le erbe aromatiche di cui si dispone, è necessario evidenziare un aspetto. Se si seguono i passaggi i questa ricetta anti-spreco in più contesti, si può realizzare un prodotto sempre diverso.

È dalla commistione degli scarti di erbe aromatiche che si può realizzare un prodotto strepitoso. Lo si utilizza nel quotidiano, è buono, ma soprattutto fa bene alla salute. Questo perché è risaputo che le erbe aromatiche abbiano tutte delle proprietà specifiche, non solo in termini di gusto.

Ci sono quelle che fanno digerire, ma anche quelle che migliorano l’umore per il profumo che emettono! Non è roba da poco, ma amarsi mangiando con gusto.

Dopo aver raccolto tutte le erbe aromatiche a disposizione e considerate come “scarti”, è bene sapere che maggior è il loro impiego, più forte sarà la profumazione finale. Quindi, si consiglia se è la prima volta che si realizza questa ricetta anti-spreco, di non esagerare proprio per fare dei tentativi e capire quali possano essere le dosi migliori.

Rimanere tra i 20-30 g è la quantità ideale. Si lavano, asciugano e battono al tagliere per scaturire la fuoriuscita dell’aroma. A parte si lava un limone, se ne preleva la scorza con un pelapatate, e si evita l’albedo, cioè la parte bianca. Ancora si schiacciano degli spicchi d’aglio, due andranno più che bene

Lavorati tutti gli ingredienti, si mettono in un barattolo con la chiusura ermetica dalla capacità di almeno 1 litro. Adesso, si versa l’olio extravergine d’oliva con l’imbuto, e si chiude ermeticamente. Il prodotto va conservato in un luogo fresco e buio, e va lasciato in infusione per due settimane circa.

Si è creato un olio aromatizzato alle erbe! Per chi volesse, dopo il tempo di posa, si può filtrare con un colino a maglie strette per rendere la profumazione meno forte, e soprattutto se non si sopportano le foglie e i rametti delle erbe aromatiche.