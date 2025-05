Non è troppo tardi per arrivare preparati alla prova costume: segui queste 7 regole d’oro

Mai lasciarsi intimorire dalla prova costume se si conoscono le 7 regole d’oro da seguire per arrivare preparati.

Sarà un’estate rovente quella 2025 in Italia con temperature fino a 45° e molti fenomeni estremi. Calda e instabile, non è il massimo ma non si rinuncerà mai a trascorrere serene giornate al mare.

Sebbene maggio non lo lasci intendere andremo incontro ad una delle estati più calde mai registrate negli ultimi anni. D’altronde questa è la nuova normalità a causa dei cambiamenti metereologici. Le temperature saranno più alte e si assisterà con maggiore frequenza a fenomeni estremi come trombe d’aria, temporali intensi e improvvise grandinate.

Non lasciamoci scoraggiare, ci saranno comunque molte giornate da passare al mare. Tanta crema solare, un bel tuffo rigenerante, relax sul lettino e le energie si recupereranno in un attimo. Se non vi sentite pronti per la prova costume state calmi. In primis perché nessuno vi chiede di sfoggiare un corpo statuario senza un filo di pancia e grasso. Dovete sentirvi bene con voi stessi, essere a vostro agio nel vostro corpo e perdere i chili in eccesso solo per una questione di salute.

Torna in forma con queste 7 regole d’oro

Nessuna bacchetta magica ma uno stile di vita sano che farà sentire meglio, aiuterà a bruciare i grassi in eccesso e a sentirsi più leggeri. La prima regola arriva proprio dall’alimentazione. Tanta frutta e verdura per fare incetta di vitamine, acqua e sali minerali e depurare l’organismo. Bisogna garantire anche il corretto apporto di proteine e di carboidrati non raffinati.

Seconda regola, bere tanta acqua per prevenire ristagni di liquidi e ritenzione idrica. Utili anche le tisane drenanti e sgonfianti a base di finocchio, zenzero, carciofo. Da ricordare, poi, di mangiare lentamente masticando a lungo per facilitare la digestione ed eliminare il gonfiore addominale. Aggiungiamo anche il dosaggio corretto delle porzioni puntando soprattutto su cibi che saziano prima.

Arriviamo ad un’altra regola molto importante, muoversi. Basta con la sedentarietà, bisogna ritagliarsi almeno 40 minuti al giorni di camminata sostenuta. Noterete subito un miglioramento fisico e mentale. Passiamo all’importanza della mentalità giusta.

L’obiettivo non deve essere avere un corpo perfetto per superare a pieni voti la prova costume ma prendersi cura di sé e sentirsi bene nel proprio corpo quando ci si guarda allo specchio. Infine, l’ultima regola è lasciarsi aiutare nell’essere propositivi. Si potrebbe avere bisogno di un nutrizionista o semplicemente di un amico o un partner che intraprenda insieme a te questo percorso verso il benessere.