Da quando ho scoperto queste 3 App faccio vacanze a costo 0: mi hanno salvata

Vacanze praticamente gratis da quando ho scoperto queste 3 App: sono state una vera svolta. Di seguito ti dico quali sono: scaricale subito che ti conviene.

Ammettiamolo: sui nostri telefonini abbiamo anche un sacco di App perfettamente inutili che abbiamo scaricato solo perché le hanno tutti o perché ce le hanno consigliate le amiche. Ci serve davvero un’App che ci dice se oggi abbiamo fatto 10.000 passi o solo 9999?

Ormai esiste un’App per ogni cosa ma di alcune potremmo anche farne a meno. Ce ne sono altre che, invece, sono poco conosciute ma geniali. Io quasi per caso ne ho scoperte tre che mi hanno davvero cambiato la vita in meglio: da quando le ho scaricate faccio vacanze quasi a costo zero a prescindere da quale sia la mia destinazione.

Oltre a farmi risparmiare, sono utilissime e mi hanno salvata in tantissime situazioni: quando ci si trova in posti nuovi che non si conoscono e magari non si parla nemmeno la lingua locale, può essere difficile sbrigarsela. Queste App sono state una vera scoperta. Nel prossimo paragrafo ti svelo quali sono: scaricale e non potrai più farne a meno fidati!

Vacanze: queste 3 App ti salveranno in mille situazioni

Le vacanze sono sempre più vicine e come ogni anno il timore è quello di tornare a casa con il portafoglio completamente vuoto. Io ho risolto questo dramma scaricando 3 App. Non ti dico che ora viaggio del tutto gratuitamente ma, di sicuro, risparmio un bel po’ ovunque decida di andare.

La maggior parte di noi ormai le vacanze le ha prenotate. Se quest’anno non vuoi tornare pesantemente impoverito e non vuoi trovarti in difficoltà mentre sei lontano da casa, ti svelo 3 App che per me sono state una vera salvezza.

Flush . L’App perfetta per tutti a prescindere da dove andiamo in vacanza: basta indicare la nostra posizione e ci indica subito tutti i bagni pubblici nelle vicinanze. Non solo: ci dice anche se sono gratuiti o a pagamento e ci fa leggere le recensioni di altri utenti per capire se sono puliti e sicuri oppure se è meglio evitarli.

. L’App perfetta per tutti a prescindere da dove andiamo in vacanza: basta indicare la nostra posizione e ci indica subito tutti i bagni pubblici nelle vicinanze. Non solo: ci dice anche se sono gratuiti o a pagamento e ci fa leggere le recensioni di altri utenti per capire se sono puliti e sicuri oppure se è meglio evitarli. Atlas Obscura . Grazie a quest’App ti vivrai ogni città non come un semplice turista ma come un vero viaggiatore: ti farà scoprire i posti e le attrazioni più esclusive e particolari, quelle che non sono segnalate su nessuna guida per turisti ma che conoscono solo gli abitanti del luogo e, solitamente, si tratta di attrazioni gratuite o che, comunque, costano molto meno di quelle super gettonate.

. Grazie a quest’App ti vivrai ogni città non come un semplice turista ma come un vero viaggiatore: ti farà scoprire i posti e le attrazioni più esclusive e particolari, quelle che non sono segnalate su nessuna guida per turisti ma che conoscono solo gli abitanti del luogo e, solitamente, si tratta di attrazioni gratuite o che, comunque, costano molto meno di quelle super gettonate. Air Help. Ti aiuta ad ottenere un rimborso nel caso il tuo volo fosse in ritardo o, peggio, fosse stato cancellato.

In questo modo vivrai le tue vacanze con più tranquillità e risparmiando anche un bel po’ di soldi con i quali, magari, potrai permetterti un viaggetto in più durante l’anno.