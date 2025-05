Se ami i labirinti questo non te lo puoi proprio perdere: si trova in Italia e si distingue da tutti gli altri

In Italia, c’è un labirinto che merita assolutamente di essere visitato. È diverso da tutti gli altri e chi ci è stato ha ammesso di averlo trovato incredibile.

I labirinti sono luoghi estremamente affascinanti. Nell’immaginario comune, vengono associati ai castelli e ai mondi delle fiabe. Si presentano, spesso, come un insieme di siepi che disegnano una piantina quasi impossibile da decifrare. Ci sono svolte continue, vicoli ciechi e orientarsi è praticamente impossibile. In Italia, ce n’è uno davvero particolare.

Si discosta completamente da quelli classici e può regalare interessanti sorprese. Si tratta di una meta ambita, che ha riaperto le porte ai turisti. Vivere un’esperienza di questo tipo sarà divertente e intrigante. Sarà impossibile non farsi catturare dai suoi tesori. Anche i bambini si divertiranno tantissimo.

Ecco il luogo perfetto per chi apprezza il mistero: questo labirinto è italiano e accessibile a tutti

Le persone hanno un’idea ben precisa dei labirinti. Se li immaginano come enormi agglomerati di siepi verdi che rendono il percorso complesso. Trovare la via di uscita, in simili circostanze, può essere un’impresa complessa. Il labirinto di oggi, tuttavia, differisce completamente da questa visione fiabesca della struttura.

Si trova a Milano, in via Solari 35, negli spazi ipogei dell’ex Officine Meccaniche Riva-Calzoni, e prende il nome di ‘Labirinto Arnaldo Pomodoro’. È rimasto chiuso per diverso tempo, tuttavia, a partire dal 20 marzo 2025, le sue porte si sono riaperte. Il materiale predominante è il fiberglass, caratterizzato da una consistenza terrosa e dal colore scuro. L’artista ha voluto esprimere parte di se stesso, aggiungendo simboli, statue, incisioni, opere d’arte e porte girevoli.

L’atmosfera è suggestiva e dà quasi l’impressione di essere entrati in un altro mondo. C’è un forte richiamo al passato, ma con un alone di avventura e mistero che stuzzica la curiosità di tutti i presenti. L’ambientazione è quella dell’Epopea di Gilgamesh, dove saranno presenti richiami a civiltà ormai scomparse e perse nel tempo. L’esperienza, in generale, è davvero magica. Sembrerà davvero di aver lasciato il mondo contemporaneo.

Per partecipare è necessario prenotare il giorno e la data desiderata e acquistare il biglietto. Il costo, per gli over 26 è di 15 euro. Per visionare tutte le riduzioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale. Purtroppo, il luogo non è adatto a persone con disabilità motorie. Gli spazi sono angusti e non sono presenti ascensori all’interno. In alcuni tratti, ci sono dei gradini con corrimano. Agli animali domestici è vietato l’accesso.