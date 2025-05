Dove si trovano le migliori pizzerie d’Italia? Al primo posto non c’è Napoli

E’ stata stilata una classifica delle migliori pizzerie in Italia ed in maniera sorprendente al primo posto non c’è la città di Napoli: ecco nel dettaglio qual è il verdetto finale da questo punto di vista.

Come è noto ed evidente a tutti, sin dalla notte dei tempi la pizza è sempre stato un alimento da un lato popolare ed economico, accessibile ai più, dall’altro estremamente gustoso. Ovviamente nell’immaginario collettivo, quando si pensa a questo alimento lo si associa in maniera automatica alla città di Napoli. Lì dove è nato ed è diventato una icona su scala mondiale. Con il passare del tempo, però, si è evoluta tantissimo, fino a raggiungere quella che potrebbe essere definita come l’élite della cucina. Perdendo anche quella sua stessa natura semplice e popolare.

La ricerca da questo punto di vista è sempre più di alto profilo, nel tentativo di ottimizzare quella che è l’esperienza. Lavorando in primis, per ovvi motivi, sull’impasto, ed in secondo luogo sul condimento, sperimentando ed attingendo ad altre culture culinarie. In tal senso, sai quali sono le migliori pizzerie in Italia e dove si trovano? Ecco, da questo punto di vista la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, dal momento che in vetta non troviamo la città di Napoli. Andiamo a vedere che cosa sapere da questo punto di vista.

Migliori pizzerie d’Italia, ecco la classifica che non può non sorprendere

A vincere questa speciale classifica, raccogliendo degli enormi consensi grazie allo straordinario lavoro di tutta la squadra che compone questo posto magico, è Pepe in Grani. Ormai da anni è un punto di riferimento in Italia ma anche a livello mondiale, con tantissimi turisti che accorrono a Caiazzo, in provincia di Caserta. Sono 97 i punti totalizzati, seguito a ruota da altri tre colossi del mondo delle migliori pizzerie: Renato Bosco, in provincia di Verona, i Masanielli a Caserta ed I Tigli, sempre in provincia di Verona.

97 punti Pepe in Grani | CAIAZZO (CE)

96 punti Renato Bosco Pizzeria | SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR); I Masanielli | CASERTA; I Tigli | SAN BONIFACIO (VR)

95 punti 10 Diego Vitagliano \ NAPOLI, Pizzeria Clementina | FIUMICINO (RM); Sasà Martucci – I MASANIELLI | CASERTA, SEU Pizza Illuminati | ROMA

94 punti 50 Kalò | NAPOLI; Bob Alchimia a Spicchi | MONTEPAONE (CZ); Confine – PIZZA E CANTINA | MILANO; La Contrada | AVERSA (CE); La Filiale a l’Albereta | ERBUSCO (BS); La Notizia | NAPOLI; La Notizia 94 | NAPOLI; Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni | SAN MAURO TORINESE (TO); Pizzeria Salvo | SAN GIORGIO A CREMANO (NA); Sestogusto | TORINO; Vico Pizza&Wine | ROMA.

Sorprende il fatto che nelle prime quattro posizioni non ci sia neanche una pizzeria di Napoli.