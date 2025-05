Quanti sono e dove si trovano i (meravigliosi) ristoranti dello chef Cannavacciuolo

Non c’è solo Villa Crespi, indubbiamente la più conosciuta quella da cui tutto è partito, Antonino Cannavacciuolo possiede anche altri ristoranti. Ecco quanti e dove si trovano.

Sui suoi modo un po’ burberi e le celeberrime pacche sulla spalla ha costruito un personaggio, ma Antonino Cannavacciuolo è prima di tutto uno chef che ha nel suo palmares ben 9 Stelle Michelin. Stelle che, come sottolinea sempre il direttore della Guida Sergio Lovrinovich, sono assegnati al ristornate e non allo chef anche se, indirettamente, si tratta di un riconoscimento al lavoro di questo. Per quanto riguarda Cannavacciuolo le Stelle collezione non arrivano solo da Villa Crespi, sicuramente il più importante dei suoi ristornati; lo chef campano, infatti, ha aperto negli anni anche altri bistrot e non solo.

Villa Crespi, si diceva; si tratta del gioiellino dello chef. Situata a Orta San Giulio, sul lago di Orta in Piemonte, Cannavacciuolo arriva qui come chef patron nel 1999, appena quattro anni e arriva la prima stella a cui fanno seguito quella del 2006 e la terza del 2022, facendo di questo meraviglioso luogo il 14esimo locale in Italia a vantare il triplo riconoscimento.

Ma Villa Crespi, che non è soltanto un ristorante ma anche un relais a 5 stelle, non è la sola location dove si possono degustare i piatti dello chef campano. Negli anni Cannavacciuolo ha aperto altri bistrot per lo più concentrati in Piemonte.

Dal Piemonte alla Toscana per arrivare alla sua Campania, tutti i ristoranti di Cannavacciuolo

Il Piemonte è stata la regione che ha fatto decollare la carriera dello chef ormai internazionale e forse è anche per questo che è qui che ha concentrato la sua attività. Oltre Villa Crespi, infatti, a Torino ha aperto il Bistrot Cannavacciuolo a cui nel 2018 è stato riconosciuta 1 stella Michelin.

Molto simile al bistrot torinese è stato anche il Bistrot Cannavacciuolo di Novara che però ha chiuso nel 2024- anche questo comunque aveva 1 stella Michelin. Restando ancora in Piemonte a Valleardorna (Asti) nel febbraio del 2024 ha aperto Le Cattedrali by Laqua. È tornato poi in provincia di Novara, a Pettenasco, con l’apertura del Cannavacciuolo by The Lake.

Altre location si trovano poi anche in Toscana e Campania. In provincia di Pisa, a Terricciola, ha aperto Cannavacciuolo Vineyard, mentre nella sua Vico Equense in Campania c’è il Cannavacciuolo Countryside. Tutti i ristoranti hanno 1 stella Michelin.