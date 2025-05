In Messico tutti amano i nachos e anche io, così li ho fatti in casa: sono venuti così buoni da finire in un attimo

Nachos fatti in casa croccanti e friabili: con questa ricetta sembreranno proprio come quelli che fanno in Messico e che tutti amano.

I Nachos sono le famose e immancabili ‘patatine’ messicane a forma di triangolino. Si possono mangiare nei noti chioschetti che vendono street food per strada, oppure nei famosi locali che li servono accanto all’immancabile ‘cerveza’. Sono croccanti e friabili, perfetti per essere mangiati così al naturale, oppure accompagnati da gustose salsine, anche leggermente piccanti.

Nonostante i nachos abbiano le loro radici in Messico e ancora oggi è possibile gustarli anche nei vari vicoletti delle città, la loro diffusione e popolarità si è sviluppata soprattutto negli Stati Uniti. Ideate e provate nel 1943 da Ignacio “Nacho” Anaya, ecco anche il perché del loro nome così originale, che non è altro che un diminutivo di “Nacho’s especiales” (le specialità di Nacho).

Come preparare in casa dei croccantissimi nachos messicani: la ricetta da provare

Anche se in commercio esistono tantissime tipologie di nachos già confezionati e pronti da mangiare, prepararli in casa non è affatto complicato. Seguendo la ricetta passo passo, si potranno realizzare in modo semplice e veloce. Vediamo quindi ingredienti e procedimento per preparare i nachos.

Ingredienti per 4 persone:

200 gr di farina di mais giallo

225 ml di acqua

1 cucchiaino di sale

olio di semi

1/2 porro

100 gr di edamer

50 gr di pomodorini

100 gr di guacamole

Procedimento:

Mettere la farina di mais in una ciotola con l’acqua tiepida ed il sale e amalgamare fino ad ottenere un impasto omogeneo Una volta ottenuto un panetto, coprire la ciotola con la pellicola e fare riposare per trenta minuti Passato il tempo, riprendere il panetto e dividerlo in 10 palline Sistemare ogni pallina di impasto tra due fogli di carta forno e stendere con un mattarello formando un cerchio A questo punto, dividere ogni cerchio in 8 spicchi Friggere gli spicchi ottenuti in una padella con l’olio bollente Non appena risulteranno dorati, prendere i nachos con una schiumarola e riporli su un piatto foderato di carta assorbente Ora non resta che preparare la salsa di accompagnamento che sarà la guacamole Prendere quindi i pomodorini e il porro e dopo averli lavati, tagliarli a pezzetti piccoli Grattugiare alla julienne anche il formaggio

Ora non resta che impiattare i nachos accompagnati dalla guacamole, dai pomodorini, dal porro e dal formaggio e gustare.