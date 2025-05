Aereo: come viaggiare vicini senza pagare il fastidioso extra, svelato dagli impiegati – viagginews.com

Come viaggiare vicini senza pagare gli extra delle varie compagnie: il piccolo “trucco” che potrebbe evitare viaggi piuttosto “scomodi”.

In prossimità dell’estate, comincia a salire la febbre dei viaggi: sono davvero tantissime le persone che, anche risparmiano in maniera serrata durante l’anno, non hanno nessuna intenzione di perdersi una vacanza con le ferie estive, specialmente se si tratta di viaggiare all’estero.

Senza dubbio, parlando di viaggi turistici, gli aerei sono tra i mezzi di trasporto più utilizzati, anche grazie all’aumento delle compagnie low cost e dei prezzi dei biglietti sempre più contenuti; certo, risparmiare sul prezzo può implicare spesso viaggiare con un bagaglio ristrettissimo, ma in tanti, facendo di necessità virtù, preferiscono rinunciare a qualche capo d’abbigliamento piuttosto che farsi la vacanza che desiderano.

Parlando di viaggi in aereo, una delle questioni che i passeggeri si trovano ad affrontare è quella del posto: come fare per stare vicini alle persone con cui partiamo? C’è un modo per stare vicini anche senza pagare l’extra? Ecco tutte le informazioni da sapere se vuoi partire senza correre il rischio di avere vicino qualche passeggero “fastidioso”.

Posti vicini in aereo, come si potrebbe fare senza necessariamente pagare l’extra

Detto che, senza pagare i vari extra che le compagnie mettono a disposizione, non c’è nessuna sicurezza di viaggiare vicini al nostro compagno di viaggio, pare che esista un modo per aumentare le possibilità di capitare con sedili affiancati anche senza avere un esborso economico in più.

Con le compagnie low cost, acquistando i biglietti in un’unica transazione, è quasi certo che i posti non saranno vicini; questo, ovviamente, per incentivare i viaggiatori ad acquistare l’extra per il posto e, allo stesso tempo, a garantire comunque un servizio in più a chi sceglie di pagare.

In ogni caso, sebbene l’unica certezza sia data dall’extra, per avere qualche possibilità di finire vicini in modo del tutto casuale, la testata siviaggia.it consiglia di acquistare i biglietti separatamente, e poi fare il check-in (a cui consegue l’assegnazione dei posti) con i propri compagni di viaggi nello stesso momento.

In questo modo, ci può essere qualche possibilità che l’algoritmo, non sapendo ovviamente del rapporto tra i viaggiatori, possa anche accoppiarli vicini. Se anche questo non funzionasse, poi, si può sempre provare a chiedere gentilmente un cambio di posto con un altro viaggiatore (hostess di volo permettendo, si intende!) e vedere cosa succede.