Se ti piacciono le escursioni in bici, queste in Sardegna non puoi perdertele – viagginews.com

Un nuovo modo di scoprire la Sardegna: questi sono i percorsi più belli da fare in bici in Sardegna.

Se ami andare in bicicletta e scoprire la natura e la storia di un posto, in Sardegna verrai accontentato. Ci sono tante escursioni che puoi fare in questa meravigliosa terra propria muovendoti sulle due ruote.

Percorsi più semplici, adatti a tutti, oppure più complessi: non hai che l’imbarazzo della scelta dato che sono tantissimi i percorsi ciclabili che attraversano le sue coste mozzafiato e angoli meno conosciuti dell’entroterra.

I migliori percorsi in Sardegna da fare in bici: ecco dove

Sono tanti i posti della Sardegna in cui potrai esplorare la natura selvaggia di questo posto o ammirare il mare, pedalando. E puoi fare queste escursioni durante tutto l’anno, non solo in estate.

Arcipelago La Maddalena : se ti trovi qui per una vacanza rilassante, sappi che potrai scoprire questo angolo di paradiso anche in mountain bike. Attraverserai la spiaggia di Bassa Trinità che si trova nel tratto più settentrionale della strada costiera che percorre tutto il perimetro dell’isola. Ma anche Cala Lunga, una piscina naturale in cui potrai anche fare il bagno. È un percorso adatto a chiunque anche se richiede una media capacità tecnica poiché ci sono 290 metri in salita

: se ti trovi qui per una vacanza rilassante, sappi che potrai scoprire questo angolo di paradiso anche in mountain bike. Attraverserai la spiaggia di Bassa Trinità che si trova nel tratto più settentrionale della strada costiera che percorre tutto il perimetro dell’isola. Ma anche Cala Lunga, una piscina naturale in cui potrai anche fare il bagno. È un percorso adatto a chiunque anche se richiede una media capacità tecnica poiché ci sono 290 metri in salita Fiume Rosso e Piscinas : partendo da Guspini si può raggiungere la Costa Verde passando per il complesso di miniere di Montevecchio. A Rio Piscinas potrai ammirare il fiume di colore rosso, colorazione dovuta all’ossido di ferro contenuto nel suo affluente, il Rio Irvi. Questo però è un percorso adatto a chi è molto allenato

: partendo da Guspini si può raggiungere la Costa Verde passando per il complesso di miniere di Montevecchio. A Rio Piscinas potrai ammirare il fiume di colore rosso, colorazione dovuta all’ossido di ferro contenuto nel suo affluente, il Rio Irvi. Questo però è un percorso adatto a chi è molto allenato Cardedu : è un piccolo borgo della Sardegna centro-orientale davvero molto panoramico che permette di attraversare alcune delle spiagge più belle della zona come quelle di Marina di Cardedu. È adatto a ciclisti con media capacità tecnica e piuttosto abili

: è un piccolo borgo della Sardegna centro-orientale davvero molto panoramico che permette di attraversare alcune delle spiagge più belle della zona come quelle di Marina di Cardedu. È adatto a ciclisti con media capacità tecnica e piuttosto abili Orosei: è un percorso prettamente in salita, quindi richiede una buona resistenza e abilità tecnica. Una volta raggiunta la cima, però, la vista sulla campagna circostante e sul mare, farà dimenticare tutta la fatica. Si potrà raggiungere anche Marina di Orosei dove rilassarsi con un bel bagno.

Come visto sono tantissime le alternative per scoprire la Sardegna in un modo alternativo: non in auto o a piedi con dei trekking mozzafiato ma in sella alla propria biciclett, coniugando l’attività fisica con la bellezza di ammirare paesaggi davvero incredibili, una coccola per gli occhi.