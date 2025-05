Ristoranti in aeroporto, ecco i migliori del mondo: piatti gourmet in attesa del volo

É possibile gustare dei piatti di alta cucina anche mentre si attende il volo in aeroporto: ecco la classifica dei migliori punti di ristorazione del mondo.

Viaggiare in aereo consente di raggiungere mete anche molto distanti in poche ore, ma può significare dover affrontare un notevole stress. La partenza in sé è soltanto lo step finale di una lunga preparazione. Una volta raggiunto l’aeroporto con largo anticipo per sbrigare le dovute procedure di check-in, si prospettano lunghi tempi d’attesa prima dell’imbarco.

Una situazione ricorrente anche nel caso di scali internazionali, che costringono talvolta perfino a trascorrere la notte in aeroporto per poi risalire a bordo al giusto orario. Questi luoghi in effetti, sono strutturati ad arte per ospitare le permanenze dei passeggeri, che trovano a disposizione tutto il necessario per intrattenersi.

La ristorazione è uno degli aspetti principali su cui l’aeroporto punta, offrendo le opportunità più varie al fine di andare incontro ad ogni gusto ed esigenza. Dagli snack economici al fast food, le opzioni da scegliere si modificano in base alla sede, ma un numero crescente di aeroporti sta seguendo una nuova scia.

I palati dei viaggiatori internazionali spesso sono abituati all’alta cucina. Non è difficile dunque comprendere il motivo per cui anche i più rinomati chef del mondo stanno prestando il loro servizio in queste particolari location. Aumentano a vista d’occhio le opportunità di gustare un piatto stellato nell’attesa del volo. Ecco la classifica dei migliori ristoranti.

Piatti stellati in aeroporto: la classifica dei ristoranti da chef

Sostare in aeroporto significa talvolta fare shopping, leggere un libro o fare un sonnellino, ma al giorno d’oggi può voler dire anche gustare un piatto prelibato realizzato dalle mani di un grande chef. La cucina gourmet diventa sempre più presente ed offre ai passeggeri la possibilità di vivere un’esperienza culinaria unica che accompagnerà perfettamente il viaggio.

Le cucine migliori del mondo situate in aeroporto sono state valutate da Bloomberg, che è stata in grado di stilare una classifica dei ristoranti di alto livello. Il primo posto assoluto è conquistato dal Duddell’s, collocato nell’area del Terminal 1 presso l’aeroporto Hong Kong International. É il tripudio della cucina cantonese, dove assaggiare ravioli artigianali, noodles e maiale glassato riconosciuti dalle stelle Michelin.

Segue al secondo posto il Yakiniku Champion, situato nell’aeroporto di Tokyo Haneda al Terminal 3. La specialità in questo caso è il barbecue, con piatti grigliati al tavolo e manzo di eccellente qualità. Un’esperienza culinaria particolarmente apprezzata dagli amanti della carne.

Al terzo posto del podio si posiziona l’Hungry Club dell’aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas. La genialità dello chef Dabiz Muñozdà vita a piatti innovativi e sperimentali. Molto amate sono le sue originalissime pizze.

Per chi si trova a passare dall’aeroporto di London Heathrow, la possibilità di assaggiare un boccone di lusso è offerta da Le Café Cyril Lignac at Louis Vuitton, che guadagna il quarto posto. Per il quinto invece, bisogna spostarsi all’Hartsfield-Jackson Atlanta International, negli Stati Uniti. Qui allieta i palati dei passeggeri in attesa di volare il One Flew South.