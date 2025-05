Mal di denti in aereo, ecco perché non bisognerebbe volare se si ha un ascesso: rischi grosso – viagginews.com

Chi ha un ascesso ai denti o prova un forte dolore dovrebbe rimandare il proprio viaggio in aereo. Ecco perché non è consigliabile volare in queste condizioni.

Sono tantissime le persone che, quotidianamente, viaggiano in aereo. C’è chi lo fa per raggiungere il luogo dei sogni, per lavoro o semplicemente per un incontro familiare. Si tratta di un mezzo sicurissimo, realizzato con l’obiettivo di mettere a proprio agio i passeggeri. I sedili sono comodi, c’è l’aria condizionata e gli assistenti di volo sono pronti a intervenire per risolvere qualsiasi problema.

Prima di salire in aereo, bisognerebbe accertarsi di essere in buone condizioni di salute. Per esempio, i medici consigliano di evitare di partire se si ha dolore alle orecchie. Se ne parla poco, ma la stessa cosa vale per i denti. Purtroppo, spesso, gli individui non ne sono a conoscenza e commettono questo errore.

Volare con il mal di denti: perché sarebbe meglio non salire in aereo

Il mal di denti può essere estenuante. I farmaci non riescono a eliminare completamente i sintomi e dormire sembra impossibile. L’unico modo per risolvere davvero il problema è quello di recarsi da un dentista per la cura adeguata. Le persone, tuttavia, fin troppo spesso, sperano che l’infiammazione o l’infezione passino da sole. Assumono degli antidolorifici e continuano a vivere la loro vita normalmente.

C’è anche chi, incurante dei segnali del proprio corpo, decide di prendere l’aereo. Si tratta di una mossa da evitare perché può avere delle conseguenze spiacevoli. Quando si vola, infatti, la pressione esterna aumenta e anche l’umidità e le temperature subiscono delle brusche variazioni.

Un’assistente di volo, in un’intervista per Fanpage, ha spiegato cosa può accadere: “Se ti fa male un dente ti fa male molto di più perché comunque c’è molta più pressione dell’aria“. È un elemento a cui dare massima importanza. Volare con un mal di denti incessante può mettere il corpo a dura prova. Lo stress aumenta e non è detto che si riesca a sopportare i sintomi.

Ovviamente, non bisogna trascurare la soggettività. C’è chi ha una soglia del dolore piuttosto alta e chi, invece, fa fatica a tollerare anche i fastidi più lievi. Per evitare di trovarsi in difficoltà, si consiglia sottoporsi alle opportune cure odontoiatriche prima della partenza. Non solo la bocca ne gioverà, ma il viaggio sarà decisamente più piacevole. Nel caso in cui non si potesse rimandare, è importante parlarne con il medico di base o con il proprio specialista.