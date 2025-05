Ansia da prova costume? Ripetiti queste frasi ogni giorno e la affronterai con il sorriso. – (viagginews.com)

Il momento della prova costume è sempre una fonte di ansia a partire dalla primavera. Con questi consigli però la affronterai serena.

Ormai siamo a poche settimane dall’apertura delle piscine, e alcuni stabilimenti balneari sono già attivi. Ciò significa che non si può più rimandare il momento che più spaventa della bella stagione. Se già tirando fuori i vestiti estivi si è dovuto eliminare qualcosa in fondo al cassetto aspetta il costume da bagno. E l’idea di doverlo cambiare, specialmente se messo solo un paio di volte, non è piacevole.

La paura peggiore però non è legata solo al fatto che il costume vada ancora bene o no, ma all’immagine che rimanderà lo specchio. Vedersi diverse da prima e con qualche chilo di troppo può demotivare molto se si dà un peso considerevole al proprio aspetto. L’ansia della prova costume dopotutto è legata al rischio di dover venire a patto con un corpo che non ci soddisfa.

Questo momento che precede l’estate quindi offre l’opportunità di imparare a rapportarsi con la propria immagine in un modo sano. Se ci si approccia a questo come ad altri momenti in cui bisogna fare una valutazione del proprio aspetto fisico l’ansia sarà solo un cattivo ricordo.

Cosa ricordare prima di giudicare la propria immagine

La prima cosa da considerare è non partire prevenuti verso sé stessi, dato che l’immagine che rimanderà lo specchio potrebbe essere migliore di quanto pensiamo. Avere un atteggiamento critico potrebbe distorcere l’impressione che avremo anche se non c’è nulla di cui vergognarsi. Se invece non apprezziamo ciò che vediamo nello specchio c’è un modo costruttivo per reagire.

Da un lato possiamo prendere come una sfida la questione del miglioramento del proprio fisico. Voler perdere peso o aumentare i muscoli è fattibile se si parte motivati, ma difficile se a spingere è solo l’ansia di come saremo percepiti. In fondo basta aumentare l’attività sportiva che si svolge e chiedere consiglio a un nutrizionista per seguire una dieta adatta al proprio stile di vita.

Dato che il gonfiore che vediamo può essere semplice ritenzione idrica vedere un’immagine poco lusinghiera offre la scusa perfetta per concedersi del relax. L’idromassaggio e la sauna aiutano a contrastare l’accumulo di liquidi e soprattutto per farli serve andare in una Spa. E rilassarsi aiuterà parecchio a pensare meno alla questione del costume.

In ultima analisi la prova costume a volte non va al meglio perché abbiamo scelto un modello alla moda ma poco adatto alle forme del nostro corpo. Cambiarlo perciò non è una sconfitta ma un modo per riuscire a valorizzare di più il proprio fisico.