In Irlanda il pasticcio di pesce si chiama ‘fish pie’ e si può preparare anche a casa: la ricetta è semplice e veloce

Come preparare in casa il delizioso ‘fish pie’ irlandese, il tortino di pesce delicato e gustoso: con la ricetta classica non sbagli.

Il tortino di pesce, noto con il nome ‘fish pie’ è un piatto tipico della cucina irlandese e in particolare delle zone costiere, in cui il pesce in abbondanza ha sempre permesso la realizzazione di questa incredibile ricetta. Le sue origini sono piuttosto antiche e durante il Medioevo le prime forme di pasticcio di pesce venivano preparate in Inghilterra durante la Quaresima.

Con il passare del tempo e con l’arrivo delle patate dall’America, il tortini di pesce iniziò ad essere arricchito con il purè di patate, diventando così una ricetta molto più ricca, sostanziosa e saporita. Via via, la ricetta venne sempre più perfezionata, con l’aggiunta di altri ingredienti, come la besciamella, fino a diventare quella che tutti oggi conoscono.

Fish pie, la ricetta originale per preparare in casa il gustoso tortino di pesce

Se vi siete trovati ad assaggiare questo tortino di pesce e siete rimasti affascianti dal suo sapore, allora siete proprio nel posto giusto. Seguendo la ricetta che stiamo per mostrarvi e utilizzando gli ingredienti originali, si potrà portare in tavola una versione identica all’originale. Vediamo quindi come procedere.

Ingredienti per 6 persone

Per il puré:

1 kg di patate

2 50 ml di latte

50 gr di burro

Noce moscata

Sale

Per il ripieno:

300 gr di filetto di salmone

250 gr di filetto di merluzzo

100 gr di mazzancolle

1 porro

500 ml di latte

50 gr di burro

75 gr di farina 00

Sale

Pepe

Procedimento:

Iniziare con la preparazione del purè. Lessare le patate in acqua bollente, sbucciarle e passarle nello schiacciapatate Aggiungere il burro ammorbidito, latte caldo, noce moscata e sale Amalgamare e tenete da parte Pulire il pesce per preparare il ripieno Riscaldare i 500 ml di latte in una pentola e, quando sfiorerà l’ebollizione, aggiungere salmone e merluzzo Unire anche metà porro tagliato a pezzetti e cuocete per circa 10 minuti Sollevare il pesce, tagliarlo a pezzi e farlo raffreddare Filtrate e tenere da parte il latte A questo punto sciogliere in una pentola il burro e rosolare dentro il restante porro a pezzetti Aggiungere il sale e cuocere per circa 5 minuti, unire quindi anche la farina setacciata Cuocere per 1 minuto mescolando, aggiungere ora il latte filtrato e mescolare Continuare la cottura, a fuoco basso, fino ad ottenere una salsa densa Regolare di sale e pepe Unire il pesce e le mazzancolle sgusciate Prendere una pirofila e versare il tutto al suo interno Livellare e ricoprire interamente con il purè Decorare con ciuffetti di purè Cuocere in forno a 180° per circa 30 minuti

Non appena la superficie sarò dorata togliere il tortino dal forno e farlo leggermente intiepidire prima di tagliarlo a fette e servire.