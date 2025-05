I posti più belli della Sardegna dove fare attività acquatiche: immersioni, snorkeling e giri in gommone – viagginews.com

In Sardegna puoi fare tante attività acquatiche: ecco i posti migliori per giri in gommone, fare immersioni, snorkeling, surf e tanto altro.

Se al mare non vai solo per abbronzarti e fare un bagno rilassante ma sei invece una persona che ama l’adrenalina oppure andare alla scoperta di posti incantevoli, e anche difficili da raggiungere, ecco questi posti bellissimi in Sardegna che non puoi perdere.

Questi li potrai scoprire noleggiando un gommone oppure potrai concederti delle immersioni o fare snorkeling. Saranno sicuramente esperienze che ricorderai per sempre sempre e che movimenteranno anche la tua estate.

Dove fare attività acquatiche in Sardegna

Vuoi imparare la tecnica subacquea da zero e scoprire i fondali delle acque della Sardegna? Vuoi perlustrare delle calette che sarebbero altrimenti impossibili da raggiungere, noleggiando un gommone? Allora questi sono i posti imperdibili per te.

Ma in Sardegna puoi anche imparare ad andare a vela, fare surf, windsurf, kitesurf e chi più ne ha, più ne metta. Se ami quindi fare sport quando vai al mare, ecco dove andare in questa regione. Nella costa orientale a Porto Ottiolu, a San Teodoro, nella Marina di Porto Rotondo e a Porto Cervo, puoi praticare vela. Mentre a Nord potrai farlo nell’Arcipelago de La Maddalena. Se invece è il surf la tua passione, vai dove i fondali sono privi di scogli e i venti sono favorevoli.

Per esempio a Porto Ferro, a pochi chilometri da Alghero. A Sud invece i posti ideali sono Capo Mannu, ad Oristano, e Buggerr, ad Iglesias. Per il windsurf, invece, Porto Pollo, in territorio di Palau, è la località più ventilata e sicura. A Nord invece ci sono la Costa Paradiso, Platamona Stintino. Il kitesurf invece puoi praticarlo nelle scuole dove potrai noleggiare l’attrezzatura, volendo.

Quindi a Valledoria, presso la foce del Coghinas, oppure a Nord all’Isola dei Gabbiani a Palau, e a La Pelosa, a Stintino. Se vuoi divertirti con le moto d’acqua, Porto San Paolo, Golfo degli Aranci, Trinità d’Agultu e Loiri Porto San Paolo sono davvero imperdibili. Per le immersioni in sicurezza, con l’aiuto di guide e istruttori professionisti, invece, potrai trovarne a bizzeffe in tutta la Sardegna.

D’altronde le acque cristalline che qui ci sono si prestano benissimo a praticare snorkeling e immersioni per scoprire sott’acqua tutti i tesori di questa terra.