Mango sticky rice, la ricetta del dessert tailandese che conquista occhi e palato: è una vera delizia

Se ami i sapori esotici e dai mille colori non puoi non provare la ricetta del mango sticky rice, la ricetta del dolce tailandese che fa impazzire tutti.

Il mango sticky rice è un famoso dolce tradizionale del sud-est asiatico, in particolare della Thailandia, ma diffuso anche in paesi vicini come Laos, Cambogia e Myanmar. È una di quelle preparazioni che non si può non provare e che solo a vedere mette l’acquolina in bocca. I suoi colori brillanti infatti, lo rendono già bello da vedere e una volta provato….sarà amore a prima vista anzi, al primo assaggio.

Thailandia è considerata la patria principale di questo dolce. Ciò che lo rende così saporito è proprio la combinazione degli ingredienti. Infatti è possibile trovare del riso, del latte di cocco e del mango maturo. Tutti ingredienti locali facilmente reperibili e che lo rendono uno dei piatti più diffusi e saporiti.

Mango sticky rice, la ricetta tailandese per portare in tavola un dessert ricco di sapore

Una delle caratteristiche principali di questo dolce è proprio la combinazione degli ingredienti. Infatti, il mixi di riso glutinoso, del latte di cocco e del mango, permettono di poter gustare un dessert dal sapore davvero incredibile. Preparalo in casa non è poi così complicato, e per chi si volesse cimentare, ecco qui di seguito ingredienti e procedimento.

Ingredienti per 2 persone:

80 gr di riso

1 mango

250 ml di latte di cocco

2 cucchiai di zucchero

Procedimento:

Scegliete un riso che abbia un alto contenuti di glutine, prenderlo e metterlo in ammollo in una ciotola con acqua fredda per almeno 1ora Una volta passato il tempo, scolarlo e cuocerlo su una vaporiera, con coperchio, per 15 minuti dall’ebollizione Nel frattempo in un pentolino mettere latte di cocco e zucchero e portare ad ebollizione Non appena il riso sarà pronto, trasferirlo in una ciotola e versare sopra i 3/4 di crema di latte Lasciare insaporire il tutto per almeno 10 minuti Nel frattempo che il riso assorba tutto il latte dedicarsi al mango Quini tagliare il mango e ricavare tanti cubetti Ora non resta che impiattare mettendo una porzione di riso, il mango e in aggiunta la crema di latte di cocco sopra.

Ed ecco che il dessert è già pronto per essere gustato. Si tratta di una ricetta semplicissima adatta soprattutto a chi ama i sapori esotici.