Il caffè espresso aveva sempre un cattivo sapore, ho dato uno sguardo in questo punto: quello che ho trovato mi ha nauseato

Se il caffè espresso continua ad avere un cattivo sapore nonostante le tante miscele di caffè cambiate, è meglio dare uno sguardo qui: poi capirai perché!

Il caffè non è solo una semplice bevanda, il caffè è la bevanda per eccellenza, che non conosce distinzione di città, regione, paese e anche continente. Non c’è un punto nel mondo in cui non si conosca il caffè, che, con il suo aroma riesce a conquistare anche i palati più esigenti. Un modo completamente diverso per affrontare la giornata e per proseguirla anche.

C’è chi lo preferisce al mattino per trovare la giusta carica per affrontare la giornata, chi invece lo beve nel corso della giornata e chi ancora lo utilizza come perfetto digestivo dopo pranzo. Ma indipendentemente dal momento in cui si andrà a bere, ciò che conta, è che il suo sapore sarà un vera goduria per le papille gustative e per il palato.

Svelato il motivo per cui il caffè espresso ha sempre un cattivo sapore

Nonostante la classica moka resti sempre il metodo perfetto per preparare una buona tazza di caffè, negli ultimi anni le macchinette espresso sono senza dubbio l’alternativa migliore. Rapide, belle da vedere e soprattutto multifunzione, permettono di ottenere un caffè buonissimo proprio come quello del bar. Tuttavia, potrà capitare di avvertire un sapore strano dopo qualche tempo e di accorgersi che il caffè non è più buono come una volta. Se questo capita, è molto importare guardare in punto in particolare.

La macchinetta espressi per poter funzionare normalmente, necessita di acqua che andrà messa all’interno del classico serbatoio da cui poi verrà prelevata durante l’erogazione del caffè. Ebbene, se dopo qualche tempo il caffè inizierà ad avere un sapore strano, sarebbe una buona idea guardare proprio all’interno del serbatoio perché il vero pericolo si nasconde proprio lì.

Il serbatoio infatti, essendo un oggetto che entra costantemente in contatto con l’acqua è terreno fertile per la proliferazione di germi, batteri e soprattutto muffa. E sarà proprio quest’ultima a dare un brutto sapore al caffè, per non parlare poi dei rischi che si corrono a bere una cosa che entrata in contatto con queste spore. Quindi, per evitare che questo accada, il nostro consiglio è quello di pulire il serbatoio almeno una volta la settimana, in questo modo si eviteranno pericoli e il caffè tornerà ad essere buono.