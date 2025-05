Gustoso e benefico: questo smoothie si prepara in poco tempo e mi fa dormire come un bambino – viagginews.com

Esiste un modo per dormire sereni come dei bambini senza ricorrere ai sonniferi: basta preparare questo gustoso smoothie. Ecco come si fa.

Molte persone hanno difficoltà ad addormentarsi, si girano e rigirano nel letto e, di notte, si svegliano di frequente. Questo ovviamente è controproducente e avrà ripercussioni sull’umore e sul proprio benessere, perché dormire è essenziale per avere forza, volontà ed energia per svolgere le normali attività della vita quotidiana.

Per questo, per addormentarsi più facilmente spesso si ricorre ai sonniferi. Invece che questi si può provare un rimedio naturale e gustoso per dormire sereni tutta la notte ed addormentarsi senza difficoltà: basta preparare questo smoothie. Ecco come.

Come si prepara lo smoothie per dormire come un bambino

In genere, al mattino, in molti hanno l’abitudine di prepararsi uno smoothie per avere carica ed energia per tutta la giornata. In realtà questi possono pure aiutare ad addormentarsi. Infatti si può preparare una di queste bevande con ingredienti che favoriscono il buon sonno.

In particolare, gli ingredienti per prepararlo sono:

Fiochi d’avena

Spinaci

Camomilla

Succo di ciliegia

Banana

Burro di mandorle

La preparazione è molto semplice: la prima cosa da fare è frullare i fiocchi d’avena in un frullatore fino ad ottenere un composto molto fine, quindi aggiungere alla farina ottenuta le banane, gli spinaci, il succo di ciliegia, un cucchiaio di burro di mandorle e la camomilla. Frullare nel frullatore fino ad ottenere un composto omogeneo, raschiare i lati e assicurarsi che tutti gli ingredienti siano stati amalgamati.

Questo smoothie è molto gustoso e, per gli ingredienti di cui è fatto, favorisce il buon sonno andando a letto con una coccola deliziosa e senza ricorrere ai sonniferi o ai tranquillanti. Per dormire bene, però, è necessario anche seguire anche altre semplici abitudini:

avere una routine del sonno: ad esempio fare la doccia o leggere un libro prima di coricarsi

mettere da parte stress e preoccupazioni che interesseranno il giorno dopo

non usare smartphone o altri dispositivi che, con le loro luci blu, interferiscono con il buon sonno

andare a dormire e svegliarsi più o meno sempre alla stessa ora, anche nel fine settimana

Queste abitudini, insieme allo smoothie gustoso, permetteranno di conciliare meglio il sonno, che sarà ristoratore e sereno.