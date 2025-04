Città italiana nella top 10 delle più stressanti del mondo: non è quella che pensi

Vivere in città può essere molto stressante, ma secondo le recenti indagini di una nota piattaforma questa è la peggiore in Italia: i dati fanno riflettere.

Non è un caso se negli ultimi anni si assiste ad una controtendenza totale rispetto a qualche decennio fa. Moltissime persone scelgono di cambiare radicalmente il loro stile di vita, abbandonando la città in cerca di aree di campagna, località marine o di montagna.

Il fine non è soltanto quello di stabilire un legame più stretto con la natura, ma anche di sfuggire al caos delle aree urbane. Dai centri più piccoli alle metropoli, sono tanti i fattori che incidono negativamente sul benessere. Si parla innanzitutto dell’inquinamento, una reale minaccia per la salute che è sempre più difficile arginare per chi risiede in città.

Ma anche di spese ingenti relative agli affitti in continuo aumento, che rendono impossibile poter alloggiare e far fronte alle necessità quotidiane. A ciò si aggiungono i costi di mezzi pubblici, servizi e beni più alti in alcune città che in altre e soprattutto, la piaga della criminalità.

Chi abita in un centro urbano si trova ogni giorno a dover fronteggiare pericoli e minacce alla propria sicurezza, che non fanno altro che aumentare i livelli di stress e insoddisfazione. Il portale Dipndive, specializzato in snorkeling ma concentrato sulle mete turistiche, ha valutato queste variabili stilando una classifica delle città più stressanti del pianeta. Una è italiana.

La classifica sorprendente: qual è la città italiana più stressante

Vivere in città non dovrebbe essere una sfida, ma una possibilità di cogliere tutti i benefici che le aree urbane offrono. Questo perlomeno, è ciò che tantissime persone negli anni hanno pensato e continuano ad immaginare quando scelgono di emigrare verso città più grandi in cerca di lavoro e nuove opportunità.

A queste però, si uniscono probabilmente anche i pericoli che derivano dal più alto livello di criminalità, dall’inquinamento acustico, dal sovraffollamento di turisti e dallo smog. Dipndive ha deciso di riunire in una classifica le 10 città più stressanti del mondo, valutate con un valore da 0 a 100. Ad ottenere il primato è stata la famosissima Las Vegas, seguita al secondo e al terzo posto da San Francisco e New York.

Le luci e la frenesia delle grandi metropoli americane a quanto pare, sono accompagnate da una qualità di vita poco invidiabile per chi vi abita. Non è stato incoraggiante sapere che all’ottavo posto di questa lista si è piazzata l’italianissima Milano. Città della moda, del lusso e dell’innovazione, ma anche purtroppo di traffico, episodi criminali all’ordine del giorno e turisti.

Con un punteggio di 73 su 100, il capoluogo lombardo è chiaramente uno dei centri d’attrazione maggiori del Paese, ma per gli abitanti che quotidianamente si devono confrontare con la vita milanese può essere anche molto estenuante. Un compromesso che si sceglie di accettare a fronte dei suoi vantaggi, come probabilmente avviene nelle altre città citate dalla classifica di Dipndive. Tra queste Parigi al decimo posto, Zurigo al sesto e Londra al quarto.