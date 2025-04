Maria Corleone 2? No, grazie: Rosa Diletta Rossi cambia i piani

L’attrice Rosa Diletta Rossi dice addio a Maria Corleone 2? I nuovi progetti che ribaltano i programmi.

Siamo agli sgoccioli. Salvo variazioni dell’ultimo momento, la 2a stagione di Maria Corleone dovrebbe prendere il via martedì 29 aprile per quattro inedite prime serate su Canale 5. Lei, giovane donna che tenta di fuggire dal cognome che porta, seppur inutilmente.

Finale al cardiopalma, la scorsa volta: la protagonista torna a Milano. Durante l’inaugurazione del nuovo Polo della Moda – lei, una brillante stilista – si ritrova nel mirino di un cecchino pronto a spararle. Ed ora si apre la caccia all’uomo, sia da parte di Don Luciano (papà di Maria) che il Procuratore Luca Spada (suo fidanzato).

Ma, attenzione: qualcosa non torna. L’attrice Rosa Diletta Rossi sarebbe intenzionata a far ‘saltare’ tutto. Un imprevisto che cambia i piani, letteralmente. Vuole chiudere con il personaggio che, di recente, le ha donato popolarità per lanciarsi nel ‘vuoto’. L’incerto, quel nuovo progetto che suscita stupore.

Maria Corleone 2 si ferma: nuovi progetti in arrivo

Si è in attesa di vedere in azione la propria beniamina, ancora una volta divisa tra la famiglia d’origine e la sua nuova vita – o, almeno, quella che vorrebbe fosse. Tuttavia nulla è per sempre, dunque Maria Corleone 2 potrebbe essere a rischio. Il palinsesto, prossimo a delle sostanziali modifiche?

Assolutamente no, la seconda stagione è confermata. Dal 29 aprile tutti sintonizzati su Canale 5. Intanto Rosa Diletta Rossi si toglie le vesti della temibile mafiosa in cerca di vendetta per la morte di suo fratello gemello, trasformandosi forse in una bellissima principessa – proprio come nelle favole.

Eh sì, l’attrice romana verso una trama dalle sfumature fiabesche: la nuova storia targata Rai. Un progetto tuttora avvolto dal mistero – non si conosce né titolo né la trama – ma l’interprete principale lo ha definito ‘favolistico‘. Una parola che apre la possibilità ad un milione di interpretazioni.

Può essere di genere fantasy oppure una commedia romantica dove avviene l’incontro casuale dopodiché si assiste al trionfo dell’amore. Indipendentemente dall’impronta che si voglia dare a questa serie o film tv, comunque Rosa Diletta Rossi si presta molto bene per questo tipo di racconti.

I suoi lineamenti angelici le consentono di esplorare un mondo più etereo anziché crudo come quello di Maria Corleone – ciò non toglie la sua bravura, anzi, si ha talento nel momento in cui si è in grado di uscire dalla comfort-zone e cimentarsi in ruoli completamente diversi, lontani dalla propria personalità.

Dunque Rai vuole puntare su di lei – magari per la prossima stagione? Un volto, ormai, familiare per l’azienda dopo Folle D’Amore-Alda Merini, Per Elisa-Il Caso Claps oppure, ancora prima, Che Dio ci Aiuti 2, tutti grandi successi della rete ammiraglia.