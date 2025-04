Le città più ricche d’Italia: qui il reddito pro capite sfiora i 100mila euro

È stata stilata, in base ai redditi dichiarati durante lo scorso anno dagli italiani, la classifica delle città più ricche del nostro Paese: i dati.

Qual è il paese più ricco d’Italia? A rispondere a questo curioso quesito la classifica stilata nuovamente dalla redazione de Il Corriere della Sera che ha rielaborato i dati sui redditi italiani dichiarati nel 2024 (anno di imposta 2023) e diramati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Basandosi su questi dati, è stata stilata la top 20 delle città italiane con la media del reddito pro capite più alta di tutta la penisola. In cima alla classifica, per il secondo anno consecutivo, una cittadina ligure, dove il reddito medio pro capite sfiora i 100mila euro, oltre 30mila euro in più rispetto al paese che occupa la seconda posizione.

Città più ricche d’Italia: anche quest’anno Portofino in cima alla classifica

È Portofino, in provincia di Genova, il paese più ricco d’Italia, secondo la classifica stilata dal Corriere della Sera, in base ai redditi dichiarati lo scorso anno dagli italiani e pubblicati dal Mef. Nella cittadina, nota per le casette colorate e spesso meta di facoltosi turisti, il reddito medio è pari a 94.505 euro, quasi 4mila euro in più rispetto allo scorso anno quando Portofino era ancora una volta in cima al podio.

In seconda posizione, con un netto distacco, Lajatico, in provincia di Pisa, con 61.980 euro di reddito medio, seguita da Basiglio (Milano), con 50.807 euro. Fuori dal podio, in quarta posizione Solonghello (Alessandria), per la prima volta nelle posizioni più alte della classifica, con un reddito medio di 47.801 euro. Al quinto posto Cusago (Milano) con 41.987 euro di reddito medio, seguita da Torre d’Isola (Pavia) e Segrate (Milano), rispettivamente con 40.682 e 39.001 euro di reddito medio. Solo in ottava posizione Milano, dove la media di reddito è pari a 38.989 euro. A chiudere la top ten Pino Torinese (Torino) e Arese (Milano) con reddito medio rispettivamente pari a 38.917 e 38.787 euro. Dalla classifica, si evince come la concentrazione di redditi molto elevati sia nella provincia di Milano con ben cinque città, capoluogo compreso, in top 10. Inoltre, le città nei primi dieci posti hanno un reddito medio nettamente superiore rispetto a quello medio dell’intera penisola: secondo i dati del Mef, il reddito complessivo totale dichiarato è pari a 1.027,7 miliardi con un valore medio di 24.830 euro.

Il Corriere ha anche stilato la classifica delle città meno ricche. In questo caso, in prima posizione troviamo Cavargna (Milano) con reddito medio pari a 7.319 euro, seguita da Gurro (Verbano-Cusio-Ossola) con una media di reddito di 7.714 euro. Chiude il podio un’altra cittadina della provincia Verbano-Cusio-Ossola: Valle Cannobina con reddito medio pari a 8.717 euro.