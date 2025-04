È un vero paradiso e si trova in Italia: scopri la perla nascosta della Sardegna – viagginews.com

In Sardegna sono tantissimi i posti imperdibili da visitare in estate ma è in questo paradiso che potrai rilassarti quest’estate e fare il bagno in acque paradisiache.

Anche se mancano ancora un po’ di mesi all’estate, già possiamo vederla all’orizzonte. Ed è proprio ora che è il momento di prenotare le vacanze, anche per risparmiare qualche soldino. Una delle mete più gettonate anche per l’estate 2025 sarà indubbiamente la Sardegna.

Con le sue spiagge e le sue acque cristalline, la Sardegna viene spesso annoverata come meta più scelta dai turisti di tutto il mondo. A buon diritto, dato che qui c’è proprio l’imbarazzo della scelta: da Nord a Sud, da Est ad Ovest sono tantissime le spiagge in cui i turisti possono rilassarsi e abbronzarsi o fare il bagno e tantissimi attività legate al mare: snorkeling, giri turistici per scoprire le bellezze del posto e tanto altro.

Dove si trova la perla nascosta da scoprire in Sardegna

Se sei indeciso su dove andare in Sardegna, guardando qualche foto di questo posto potresti subito optare per questa meta! Si tratta di un vero e proprio paradiso in terra, potremmo definirlo così: l’Asinara, un’isola situata nella sua estremità nord-occidentale della Sardegna e affacciata sul Golfo dell’Asinara.

Questa è la terza isola più grande della regione, dopo Sant’Antioco e San Pietro. È separata dall’Isola Piana dal Passaggio dei Fornelli, un braccio di mare turchese e spiagge di sabbia bianca e fine. Questo stretto è facilmente raggiungibile da Stintino, con imbarcazioni che collegano il porto di Stintino all’isola. Si chiama “Asinara” proprio perché sull’isola abitano caratteristici asini bianchi, simbolo del Parco e attrattiva turistica.

L’isola è lunga appena 18 km da un’estremità all’altra, ma capace di sviluppare 110 km di perimetro costiero caratterizzato da scogliere e insenature di acqua bassa e gneiss nella parte Nord-Occidentale, con falesie alte e frastagliate. Gli arenili sono pochi, proprio perché si tende a conservare la biodiversità: per esempio c’è Spiaggia di Cala Sant’Andrea che è per questo motivo inserita all’interno della zona di tutela integrale (Zona A), che vieta qualunque attività antropica diversa dalla ricerca scientifica autorizzata formalmente dall’Ente Parco Nazionale dell’Asinara.

Si può fare il bagno a praticare snorkeling in gran parte dell’isola (Zone B e C) e già a pochi metri di profondità si potranno notare tantissime specie marine: sparidi, cefali e spigole, per esempio. Mentre tra le formazioni di corallo si potranno notare le murene. Durante la bella stagione, inoltre, è possibile anche incontrare delfini e altri cetacei. Ad Asinara si possono fare anche escursioni in catamarano vivendo emozioni uniche avvistando animali liberi nel loro habitat naturale come balene o tartarughe marine. Indubbiamente questo è un posto imperdibile se si trascorrono le vacanze in questa zona della Sardegna.