Un Professore sta per tornare, ecco le sorprese della terza stagione: dalle riprese al nuovo cast

I fan di Un Professore non vedono l’ora di assistere alla terza stagione della fiction. Le ultime novità, soprattutto quelle legate al cast, hanno acceso ancora di più l’entusiasmo.

Un Professore, con le sue due prime stagioni, ha conquistato tutti. Rai 1, questa volta, si è proprio superata. Ha mandato in onda una storia accattivante, che unisce i drammi adolescenziali con le insicurezze degli adulti. Può essere descritta come una fiction di formazione, anche se è molto di più.

I personaggi di Simone e Manuel, ormai, sono diventati iconici, proprio come Dante, un professore decisamente fuori dal comune. I fan, ovviamente, non vedono l’ora di assistere alle nuove puntate. Non dovranno attendere ancora molto. Nel frattempo, sono già emerse le prime sorprese. Le reazioni sono state decisamente positive. Sembra che il futuro per questa produzione Rai sarà davvero roseo.

Tante novità per Un Professore: due new entry e una stagione in arrivo

La seconda stagione di Un Professore si era conclusa in modo drammatico. La scelta fatta da Mimmo, seppur necessaria, aveva spezzato il cuore di Simone. Probabilmente, le nuove puntate riprenderanno proprio da qui. È ancora presto per la trama ufficiale, tuttavia, negli ultimi giorni, sono emersi alcuni elementi davvero interessanti. Come annunciato da Alessandro Gassman, gli attori sono già tornati sul set per le riprese. Hanno un lungo lavoro da fare, soprattutto considerando le aspettative del pubblico.

Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Claudia Pandolfi non smetteranno di vestire i panni di Simone, Manuel e Anita, ma ci saranno anche dei nuovi ingressi che modificheranno gli equilibri. Si tratterà di personaggi completamente nuovi, capaci di infondere tanta energia alla fiction. Si sta parlando di Irene Alessi e Leone Rocci, interpretati rispettivamente dagli insuperabili Nicole Grimaudo e Dario Aita.

La prima sarà la nuova preside della scuola, mentre il secondo si presenterà come professore. Entrambi gli attori hanno affermato di essere felicissimi per questa occasione e di non vedere l’ora di mettersi alla prova. Al gruppo degli allievi, invece, si aggiungerà Zeno, che avrà il volto di Filippo Brogi. Ovviamente, potrebbero esserci altri new entry non ancora annunciate.

Non è stata ancora rilasciata la data di uscita ufficiale ma, stando a quanto trapelato, la terza stagione potrebbe andare in onda tra ottobre e novembre 2025. Sicuramente, durante l’estate, con il procedere delle riprese, verranno rilasciati nuovi dettagli. Non bisognerà fare altro che restare in attesa e seguire i profili degli attori sui social network.