Riso basmati con pollo e latte di cocco: la ricetta d’ispirazione asiatica per portare in tavola un piatto unico

La ricetta originale per portare in tavola un piatto unico: ecco come preparare del riso basmati con pollo al curry e latte di cocco.

Pur essendo due alimenti le cui origini sono particolarmente differenti e distanti, la combinazione di riso e pollo al curry è un classico che rappresenta bene la cucina indiana e le sue tradizioni di sapori intensi e complessi. Si tratta di una ricetta diventata ormai famosa in tutto il mondo e che permette di portare in tavola un piatto unico e completo.

Ciò che rende questa preparazione davvero speciale è proprio il mix di sapore che si andrà a creare. La delicatezza del riso basmati, si andrà a fondere con il gusto intenso e deciso del curry e delle spezie usate per insaporire il pollo. C’è però una ricetta, leggermente diversa dalla classica, che prevede l’aggiunta di latte di cocco per donare quel tocco in più al piatto.

Riso basmati con pollo al curry e latte di cocco: la ricetta da provare subito

Se si amano i sapori orientali e si è appassionati a questa cucina profumata e speziata al tempo stesso, allora non si può non provare la ricetta del riso basmati con pollo al curry e latte di cocco. Si tratta di una combinazione di sapori sorprendente e che farà gustare un piatto ricco di gusto, ma soprattutto completo. Vediamo come prepararlo e quali ingredienti serviranno.

Ingredienti per 4 persone:

300 g di riso basmati

350 g di petto di pollo

Amido di mais

300 g di latte di cocco

Peperoncino fresco

Curry in polvere

1 carota

1 cipollotto

1 patata

1 lime

Olio di semi di arachide

Sale

1 radice di zenzero

Anacardi non salati

Procedimento:

Prendere un bicchiere e misurare la quantità di riso necessaria indicata nella ricetta Sistemare il riso in una casseruola e coprire con la stessa quantità di bicchieri pieni d’acqua (se ad esempio i 350 g di riso sono entrati in 3 bicchieri, allora si dovranno usare 3 bicchieri d’acqua) Portare a bollore, dopodiché coprire con un coperchio e far cuocere per circa 10 minuti, senza togliere il coperchio e senza mescolare Una volta passati i 10 minuti, spegnere la fiamma e lasciare riposare sempre con coperchio per altri 10 minuti Nel frattempo prendere tutte le verdure e dopo averle lavate e mondate, ridurre tutto a cubetti Prendere una padella, versare un filo d’olio e il peperoncino e lasciare rosolare le verdure appena tagliate Anche il petto di pollo dovrà essere tagliato ma a bastoncini e si dovrà passare nell’amido di mais A questo punto aggiungerlo nella padella con le verdure e lasciare insaporire Aggiungere 100 ml di acqua e portare a bollore Unire ora il curry e il latte di cocco e regolare di sale Ora aggiungere anche lo zenzero e mescolare Insaporire con il succo di mezzo lime e rimestare ancora Ora non resta che impiattare, mettendo una porzione di riso e una di pollo al curry Infine, aggiungere in superficie gli anacardi.

Ed ecco che il riso basmati con pollo al curry e al latte di cocco è pronto per essere servito ben caldo e gustato subito.