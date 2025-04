Dopo un anno chiusa la casa al mare aveva un forte odore di stantio: ho provato questi rimedi ed ho risolto subito

Come eliminare da casa l’odore di chiuso e di stantio: con questi rimedi il problema si risolve in un attimo e senza alcuna fatica.

Ora che le giornate sono decisamente più belle e le temperature iniziano ad essere più piacevoli e miti, chi ha la fortuna di possedere una casa al mare, potrà iniziare ad approfittarne per godere del sole, del mare e di un po’ di sano e meritato relax. Il modo perfetto per staccare la spina dalla quotidianità e sentirsi in vacanza anche solo per un weekend.

Ovviamente, dopo un anno in cui la casa non è stata vissuta e in cui gli ambienti sono stati perennemente chiusi, non sarà affatto raro avvertire un odore di stantio non appena si varca la soglia della porta. Un problema piuttosto comune, che si verifica soprattutto nelle zone di mare, dove la presenza dell’umidità è piuttosto elevata.

Casa al mare, come neutralizzare rapidamente l’odore di stantio dagli ambienti

La presenza dell’umidità in casa è un problema piuttosto frequente e comune, che alla lunga può portare a delle conseguenze piuttosto serie, che non si limitano soltanto alla presenza di cattivi odori. La muffa, ad esempio, è altamente pericolosa e tende a formarsi proprio a causa dell’umidità. Stesso discorso anche per i cattivi odori, che si avvertiranno non appena si entrerà in casa.

Considerando questi fattori, non sarà affatto raro aprire dopo un anno la casa al mare e avvertire subito un forte odore di chiuso e di stantio. Cosa fare quindi in questi casi per risolvere rapidamente il problema? La prima cosa da fare è ovviamente aprire tutte le finestre per permettere all’aria fresca di entrare e quella vecchia di uscire. Più si andrà a creare ‘corrente’ e più il cattivo odore sparirà subito.

Un’altra cosa importante da fare è dare una rinfrescata ai tessili, ciò ovviamente non vuol dire lavare tutto da cima a fonda, ma basterà usare anche del bicarbonato su tappeti, tende, cuscini e divani per assorbire i cattivi odori. Inoltre, posizionare delle ciotoline con bicarbonato e olio essenziale negli angoli di casa, aiuterà a neutralizzare l’umidità e a rilasciare un fresco profumo in ogni ambiente. Infine, lavare accuratamente il pavimento per essere certi di debellare qualsiasi tipo di odore poco gradevole.