Tutti stanno mettendo una monetina nel freezer: il motivo è semplice e salverà il portafoglio

Prendete una monetina e mettetela nel freezer seguendo le nostre indicazioni. Potrete risparmiare molti soldi in bolletta.

Stratagemmi che svelano problemi di cui non eravamo a conoscenza, rientra in questa categoria la moneta nel congelatore. Tutto parte dall’importanza della corretta manutenzione degli elettrodomestici per evitare malfunzionamenti.

Se gli elettrodomestici non godono di corretta manutenzione inizieranno a funzionare male aumentando i consumi a causa dell’eccessivo lavoro. Consumi più alti portano a bollette più salate con il portafoglio che piange per l’ingente spesa. Ogni apparecchio richiede, dunque, manutenzione regolare per evitare l’insorgenza di problematiche piuttosto onerose. Bisogna pulire filtri, guarnizioni e cestello della lavatrice, ad esempio, ed eliminare calcare e residui di sporco dalla lavastoviglie.

Massima attenzione anche al frigorifero non solo per una questione economica ma anche di salute. Nel frigo si conserva il cibo se non questa conservazione non dovesse avvenire nel modo corretto si rischierebbe una proliferazione di batteri. Dobbiamo, quindi, posizionare gli alimenti sul ripiano giusto, pulire frequentemente l’elettrodomestico e controllare che le guarnizioni chiudano in modo ineccepibile cassetti e sportelli. A tal proposito una piccola monetina può risultare molto utile.

Il trucco della monetina nel ghiaccio

Si consiglia di procedere con questo trucco prima di partire per una vacanza. Meglio non rischiare di trovare al ritorno alimenti rovinati da buttare per non mettere a rischio la salute. La refrigerazione permette di bloccare in naturale processo di degradamento dei prodotti alimentati allungandone i tempi di consumo. Se avviene in modo scorretto ecco che lo spreco sarà inevitabile.

Per questo motivo bisogna prendere un bicchiere o una tazza, riempire per 3/4 con acqua e poi posizionare il contenitore nel freezer fino a che l’acqua non si congeli. Dopo dovrete mettere una monetina sulla superficie ghiacciata e lasciare il bicchiere nel congelatore. Se questo funziona correttamente la moneta non andrà a fondo nel ghiaccio ma rimarrà in superficie.

Se, invece, l’energia refrigerante non dovesse essere perfetta allora dopo un po’ di tempo si noterà la monetina affondare fino a che verrà ricongelata in profondità. Significherà che c’è un problema da risolvere per preservare l’integrità del cibo ed evitare consumi eccessivi.

Ora passiamo al trucco per controllare le guarnizioni del frigorifero. Basterà posizionare un foglio di carta tra la guarnizione della porta e il frigo stesso. Chiudete la porta e provare ad estrarre il figlio tirandolo. Se verrà via con facilità allora la guarnizione sarà danneggiata o usurata e farà passare aria calda all’interno causando problemi con la conservazione del cibo.