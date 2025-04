Cinque ricette per riciclare la colomba di Pasqua avanzata: addio sprechi!

Il riciclo creativo è perfetto anche in cucina, provate queste ricette per non sprecare la colomba di Pasqua avanzata.

Se conservate la colomba nel suo sacchetto trasparente fino alla data di scadenza potrebbe seccarsi se esposta all’aria. Meglio evitare sprechi e consumarla senza far trascorrere troppo tempo.

A Pasqua almeno una colomba come fine pasto si deve comprare. Il problema è che arrivano amici e parenti e per non venire a mani vuote cosa portano come omaggio? Questo stesso dolce pasquale anche se in una diversa variante. Al supermercato se ne trovano tantissimi tipi. Classico con le mandorle, al cioccolato, al pistacchio, al limone, al caramello salato, ce n’è per tutti i gusti. Buonissimi, certo, ma alla fine di un lauto pasto non entrerà più di una fettina nello stomaco.

Si può fare colazione per qualche giorno e smaltire così gli avanzi oppure si potranno provare ricette creative per trasformare una semplice colomba pasquale in un dolce più elaborato. Volendo iniziare una dieta dopo le festività si potrebbe congelare la colomba rimasta già porzionata avvolgendola nell’alluminio per alimenti o mettendola in un contenitore adeguato e riponendola nel freezer. Si potrà tirare fuori quando i chili di troppo saranno stati smaltiti.

Appuntate queste cinque ricette anti-sprechi

Bandiamo la semplicità, oggi proponiamo delle ricette golose che trasformeranno la colomba avanzata in un nuovo delizioso dolce. Basta poco per rendere speciale una fetta di colomba. Usate la crema di ricotta, il miele, la panna e decorate il tutto con pezzetti di fragole.

Se, invece, avete tempo di assottigliare le fette e renderle croccanti potete creare una gustosa millefoglie alternando le sfoglie ad una crema di formaggio e salsa di fragole. Per appiattire le fette usate il mattarello mentre per ottenere la croccantezza passatele al forno.

E cosa dire dei piccoli e golosi babà di colomba? Una bagna al rum e zucchero, una confettura calda d’arancia e in dieci minuti avrete il vostro dolce dai sapori del sud e zero spreco. Per i più piccoli c’è un’idea geniale, riempire ovetti di cioccolato con la colomba e arricchire il tutto con una golosa crema pasticcera e/o panna e dei canditi colorati/confettini di zucchero.

Le fette di colomba potete tagliarle a cubetti oppure sbriciolarle e mescolarle alla crema. Concludiamo con un’ultima ricetta, gli zuccotti di colomba e mousse al cioccolato. Serviranno gli stampini da zuccotto (400 grammi circa) da foderare con la pellicola trasparente per poi ricoprire con le fette di colomba. Riempiteli di mousse e chiudeteli con un’altra fetta di colomba per poi metterli in freezer per circa 30 minuti.