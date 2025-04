Previsioni meteo maggio, rilevata anomalia climatica: in Italia arrivano i monsoni – viagginews.com

Solitamente maggio è un mese tendenzialmente stabile, con temperature miti e prevalenza di giornate di sole, quest’anno però il secondo mese della primavera potrebbe essere più piovoso degli standard.

Aprile ormai sta volgendo al termine e con esso pare che vada via anche l’instabilità che abbiamo sperimentato in queste settimane. Le ultime previsioni infatti suggeriscono che le piogge residue dovrebbero esaurirsi entro il 28 aprile e che il giorno successivo dovrebbe avere inizio una fase di stabilità prolungata, caratterizzata da giornate soleggiate e temperature al di sopra delle medie stagionali.

Alcune previsioni a medio e lungo termine suggeriscono che questa fase di estesa stabilità dovrebbe proseguire almeno fino alla metà del mese, ma sarà davvero così? Il mese di marzo 2025 è stato il più caldo degli ultimi 30 anni, conseguenza dello scioglimento anticipato del Final Warming.

Questa temperatura più alta ha avuto paradossalmente come conseguenza un fine marzo e un aprile decisamente più piovosi e instabili che in passato. Le temperature più alte non hanno impedito l’arrivo di perturbazioni, ma al contrario le hanno favorite facendo sì che la neve che solitamente si accumula in questo periodo sulle vette si sciogliesse subito, permettendo un aumento dei corsi fluviali e di conseguenza il rischio di alluvioni.

L’analisi delle mappe del centro meteo europeo riguardanti maggio evidenzia la possibilità della formazione di nuove perturbazioni e di periodi di piogge torrenziali in stile Monsoni sull’ovest dell’Europa (dove si trova anche l’Italia) e per quanto ci riguarda con percentuali vicine al 90% sulla zona della pianura padana.

Maggio caratterizzato da piogge intense? Quale potrebbe essere lo scenario

Chiariamo subito che si tratta solamente di ipotesi, basate sull’osservazione dell’Extreme Forecast Index degli ultimi 30 anni e dunque un calcolo probabilistico di ciò che potrebbe accadere basandosi su ciò che è successo con condizioni di partenza simili. Va inoltre precisato che l’attendibilità di un simile calcolo va a scemare con il passare dei giorni e diventa solamente indicativo superati i 40.

La probabilità che un fine maggio estremamente piovoso rispetto alla norma si verifichi effettivamente è compresa tra il 40 ed il 60%, dunque l’incertezza sulla previsione rimane evidente. Tuttavia ci sono dei fattori da considerare, ovvero l’umidità del terreno dovuta alle piogge abbondanti di aprile, l’afflusso costante di venti dal quadrante sud-occidentale e le temperature miti suggeriscono un quadro di rischio geologico.

Un maggio molto umido e piovoso, anche a livelli più bassi di quelli di aprile, potrebbe portare al riempimento dei bacini più grandi e al rischio di alluvioni lampo. Al nord, zona Po’-Lago di Garda, esistono già le contromisure per simili scenari, mentre maggiormente a rischio sono le zone appenniniche a causa di un suolo argilloso che potrebbe portare a frane e smottamenti. A rischio i corsi torrenziali del Triveneto e del Toscano, dove le golene cittadine sono state ristrette in seguito alla siccità degli ultimi anni.

Insomma bisogna prestare attenzione alle evoluzioni meteorologiche dei prossimi giorni e segnalare con ampio anticipo alle amministrazioni comunali gli eventuali rischi per permettere di preparare le contromisure in tempo. Per quanto riguarda le temperature, le medie dovrebbero essere leggermente sotto lo standard al Nord e sui i livelli soliti al Centro e al Sud.