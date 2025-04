L’ansia pre-partenza mi tormentava a ogni viaggio: con queste strategie l’ho eliminata per sempre – viagginews.com

L’ansia pre-partenza non è solo un mito. Purtroppo esiste davvero e crea numerosi problemi. Con queste strategie, è possibile lasciarsela alle spalle.

Ogni anno, sono tantissime le persone che non vedono l’ora di partire. Non c’è niente di meglio che lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano, per immergersi, almeno per qualche giorno, in una realtà completamente nuova. Può sembrare strano, tuttavia, molti degli individui che amano viaggiare, poco prima del momento fatidico, vengono travolti da un’ansia incomprensibile.

Se ne parla poco, ma il fenomeno è ben più diffuso di quanto si possa pensare. Per fortuna, esistono delle strategie che consentono di liberarsi efficacemente di questi sentimenti negativi. Basta metterle in pratica per cominciare ad avere, fin da subito, una percezione completamente diversa.

Ansia e viaggi, come ritrovare il buonumore: 5 rimedi infallibili

Moltissime persone, poco prima di partire per un viaggio, vengono travolte da una forte irrequietezza. Si sentono ansiose e fanno fatica a gestire le loro emozioni. Vorrebbero disdire tutto per restare a casa ed allontanare quelle sensazioni così fastidiose. Questo fenomeno, definito ansia pre-partenza o ansia da viaggio, può diventare invalidante. È importante imparare a tenerlo sotto controllo, in modo da non farsi pilotare da esso.

Nascondere la situazione o cercare di ignorarla non rappresentano le due soluzioni migliori. Al contrario, questi atteggiamenti rischiano di rendere le cose ancora più difficili. Ci sono delle strategie, alla portata di tutti, che possono fare davvero la differenza. Bisogna avere solo un po’ di pazienza e il coraggio di metterle in pratica.

Ecco di quali si tratta: