Il tuo prato non sembra uniforme? Potrebbe avere una di queste malattie: controlla i segni. – (viagginews.com)

Quando sistemi il giardino controlla bene in che condizioni è l’erba del tuo prato. Se non è una distesa uniforme potrebbe avere una malattia.

Chi ha la fortuna di avere un giardino davanti casa sa quanto sia importante prendersene cura in modo regolare. Prima di tutto bisogna potare la siepe e gli alberi in modo che crescano in modo regolare e curare le aiuole se presenti. Ma anche quando si ha un semplice prato non ci si può rilassare troppo se lo si vuole uniforme ed evitare che diventi una giungla.

Se in inverno non c’è molto da fare infatti dalla primavera bisogna tagliare l’erba quando inizia a farsi folta e innaffiarlo per evitare che si secchi. Chi non ama fare troppa fatica ricorre di solito a un impianto di irrigazione e a un robot tagliaerba. Tuttavia può capitare che camminando in giardino di notare che in alcuni punti l’erba appare più rada o ha un aspetto diverso.

A prima vista si può pensare che semplicemente in quel punto l’acqua non arrivi a dovere o sia l’effetto del sole ma non è un segnale da sottovalutare. Al di là dell’aspetto estetico del proprio prato dobbiamo ricordare che anche le piante erbacee non sono immuni dai parassiti. Riconoscerli può evitare di ritrovarsi con una distesa deserta anziché un bel prato verde.

Come intervenire per curare il prato

A seconda di come si presenta l’erba non è troppo difficile capire cosa abbia infettato il prato. Per esempio quando sull’erba appaiono delle macchioline dal colore rossastro e l’erba inizia a diradarsi è un segnale evidente che il prato sia stato colpito da un fungo chiamato ruggine. In questo caso conviene limitare gli sfalci per un periodo in modo da non diffondere il parassita.

Quando si annaffia troppo spesso il prato invece può comparire una malattia definita macchia gialla. Si manifesta con la comparsa sul manto erboso di chiazze biancastre che piano piano virano verso il giallo pallido. In questo caso oltre a sospendere l’irrigazione conviene bruciare le zone dove le chiazze sono ampie e l’erba ormai è rinsecchita.

Nei mesi estivi invece è frequente l’infezione fungina conosciuta come sclerotina o macchia estiva. Sul prato si formano delle chiazze di forma circolare dove l’erba si secca a causa della mancanza d’acqua. La cosa migliore è innaffiare il prato alla mattina presto in modo che rimanga ben irrigato.