Il dolce del 1° maggio ha già il sapore dell’estate: provate questa torta fredda allo yogurt

Il 1° maggio assaporiamo un anticipo di estate preparando una torta fredda allo yogurt con frutti di bosco.

Dopo una Pasquetta incredibilmente con il bel tempo su quasi tutta Italia speriamo in un 1° maggio altrettanto sorprendente. Quali piani avete? Noi vi suggeriamo di preparare un dolce goloso qualsiasi cosa abbiate in mente.

Aria fredda e perturbazioni frequenti accompagneranno le regioni italiani verso la fine di aprile. L’instabilità atmosferica, dunque, continuerà ad essere protagonista in questa primavera che poco si è ancora fatta sentire. Le speranza degli italiani è che arrivi un cambiamento del quadro meteorologico. Le previsioni fanno sorridere, il bel tempo dovrebbe imperversare su tutta la penisola anche se qualche segno di instabilità rimane nelle regioni del Sud e adriatiche.

Queste zone, infatti, potrebbero risentire dei fronti freddi in discesa verso l’Europa Orientale. È ancora troppo presto, però, per avere delle certezze. Conviene pensare ad un piano A e un piano B, un’alternativa con il sole e una con la pioggia/vento. Se in ogni caso dovete cucinare suggeriamo una ricetta rinfrescante e golosa, cremosa e morbida. Non appesantisce ed è perfetta al termine di una grigliata o un pic nic all’aperto.

Prepariamo la torta golosa allo yogurt e frutti di bosco

Una base di yogurt bianco o alla frutta – preferibilmente fragola o limone – e decorazioni a piacere scegliendo tra mirtilli, lamponi, ribes o anche frutta fresca. Come tocco finale granella di nocciole o gocce di cioccolato per rendere la torta ancora più gustosa.

INGREDIENTI PER 10 PERSONE

700 grammi di yogurt

60 ml di latte intero

280 grammi di biscotti secchi

30 grammi di zucchero di canna

170 grammi di burro

12 grammi di gelatina in foglie

300 ml di panna fresca

zucchero a velo

frutti di bosco.

PREPARAZIONE