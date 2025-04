Previsioni Meteo, cambia tutto per il ponte del 25 aprile: che tempo bisogna aspettarsi nel weekend – viagginews.com

Le previsioni meteo riguardanti il 25 aprile sono cambiate rispetto ai giorni precedenti e questo potrebbe essere una buona notizia per tutti coloro che stanno organizzando qualcosa di speciale per il ponte successivo alla giornata di festa.

Da giorni le previsioni meteo indicano che il 25 aprile, penultima festa di questo periodo primaverile, sarà condizionato dall’arrivo di una perturbazione. Dopo aver vissuto una Pasqua e una Pasquetta parzialmente bagnate dalle piogge, in questi giorni stiamo sperimentando una tregua dal maltempo che però sarà interrotta dal passaggio di una perturbazione tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile.

Le ultime analisi indicano che sebbene quella perturbazione sarà di passaggio, ne giungerà subito un’altra che dovrebbe condizionare le condizioni meteo sia del 25 che del 26 aprile. Ciò significa che in quei giorni la pioggia sarà protagonista delle nostre giornate e che dunque se si vuole uscire bisognerà dotarsi necessariamente di un ombrello?

Fino a qualche giorno fa sembrava che questo fosse l’unico scenario possibile, ma le cose potrebbero essere leggermente differenti da come sono state prospettate e da come apparivano fino a qualche giorno fa. Vediamo nel dettaglio in che modo lo scenario si è modificato e quale clima ci attende in quei giorni.

Meteo 25 aprile, ci saranno piogge diffuse? L’opinione degli esperti

La perturbazione in arrivo nel giorno di festa è confermata, tuttavia non dovrebbe essere così intensa come ce la sia aspettava. Se è vero che localmente e durante il giorno potranno esserci dei rovesci temporaleschi – intensi in alcune zone del Nord-Est – al contempo non mancheranno le schiarite e le fasi più asciutte già a partire dal pomeriggio del 25 aprile.

Le piogge tenderanno ad esaurirsi già a partire dalle ore serali del 25 e il resto del weekend sarà caratterizzato da clima asciutto e tempo soleggiato praticamente ovunque. Qualche residuo piovasco potrebbe esserci nella giornata di sabato al Sud e nelle regioni adriatiche, mentre qualche pioggia sparsa potrebbe verificarsi il pomeriggio di domenica 27 aprile sulle Alpi e sulle zone Appenniniche, ma non altrove.

La svolta non è dunque totale come ci si sarebbe aspettati e l’anticiclone non ha mandato via le perturbazioni provenienti dall’Est Europa, tuttavia il tempo non sarà così brutto come ci si attendeva fino a qualche giorno fa e ci sarà la possibilità di godere anche di giornate asciutte in alcune zone della Penisola.