Beautiful, anticipazioni maggio 2025: gli ospiti per il gran finale di Eric

Beautiful anticipazioni, ecco cosa succederà nelle puntate in onda all’inizio del prossimo maggio 2025: Eric protagonista, tutto pronto per il suo gran finale.

La messa in onda di Beautiful continua spedita su Canale 5, col consueto appuntamento giornaliero (esclusa la domenica) subito dopo il TG 5: la soap statunitense è ormai da decenni un punto fermo del piccolo schermo italiano e, nonostante il passare degli anni, riesce sempre a rinnovare le sue trame.

In queste ultime puntate in onda in Italia, stiamo vedendo un ritorno di fiamma fra Hope e Thomas, nonostante la relazione sia ostacolata (per motivi diversi) sia da Taylor che da Brooke; Luna è sempre più legata ad RJ, mentre Deacon è deciso a stare con Sheila nonostante le conseguenze che questo comporta.

Nelle prossime puntate, in ogni caso, grande protagonista sarà Eric, nonché la sfida di moda proprio tra il patriarca Forrester e suo figlio Ridge: ecco cosa succederà nelle prime puntate di maggio della soap statunitense, come al solito l’appuntamento è imperdibile.

Beautiful, le anticipazioni dal 1 al 4 maggio: arrivano per Eric e per la sfilata

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni per le primissime puntate di maggio di Beautiful, quelle previste su Canale 5 dal 1 maggio al 4 maggio, assisteremo all’arrivo in scena di Lauren Fenmore ed Esther Valentine, direttamente da Genova City. Le due sono davvero entusiaste di visitare la Forrester Creations, nonché di prendere parte alla prova di moda; Lauren, parlando con Eric, chiede però perché, lo stilista, parli con molta insistenza del suo “gran finale”.

Intanto, RJ spera che la sfida si concluda presto, così che il nonno possa pienamente occuparsi delle sue condizioni di salute; purtroppo, Eric continua a tossire sangue, ma non sembra voler mollare. I preparativi fervono e l’atmosfera è piena di entusiasmo: le puntate vedranno la preparazione alla sfilata, con RJ che in questo periodo confesserà a Luna le condizioni di salute di Eric.

Brooke, all’evento, presenta due grandi ospiti internazionali: Fanny Greyson e la contessa Von Frankfurt. Non mancheranno momenti comici e colpi di scena, ma sarà davvero tutto pronto affinché la grande sfida fra Ridge ed Eric inizi. La competizione sarà protagonista assoluta della settimana successiva, dal 5 all’11 maggio: Donna sosterrà Eric (eccitato e più vivo che mai) dietro le quinte, mentre Ridge si complimenta con RJ per il lavoro svolto; Brooke osserva sospetta la tosse di Eric e le sue mani tremanti, mentre Zende, Ridge e Paris si curano delle modelle.