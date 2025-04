Previsioni Meteo, arriva la svolta totale: ecco quando avremo il bel tempo – viagginews.com

Il lungo periodo di instabilità meteo sta per giungere al termine, finalmente l’Italia potrà godere del sole primaverile e di temperature tiepide e piacevoli.

Non vi è dubbio che le piogge siano un fenomeno atmosferico essenziale, che è un bene che l’inverno, l’autunno e anche la primavera portino qualche rovescio temporalesco, ma dopo un lungo periodo di tempo perturbato e piogge è naturale che emerga la voglia di stabilità di un periodo in cui si può godere di sole e tepore.

Conclusi i mesi invernali, la primavera è cominciata all’insegna dell’instabilità, evidenziandosi come addirittura meno piacevole dell’ultimo mese della stagione fredda. Fino a settimana scorsa le precipitazioni sono state intense e ci sono stati anche casi in cui il quantitativo di acqua è stato talmente elevato da generare alluvioni.

Anche Pasqua e Pasquetta sono state segnate dall’instabilità meteo, con precipitazioni concentrate soprattutto su Nord-Ovest, Triveneto, Toscana e Sardegna, ma tempo instabile e piogge improvvise – anche se di breve entità e durata – sul resto della Penisola. La giornata di oggi e quella di domani rappresenteranno una parentesi in quella che è apparsa finora una continuità nell’instabilità.

Quando arriva finalmente il caldo: la data della svolta totale

Le previsioni indicano che la pausa non sarà prolungata e che già a partire dal giovedì 24 aprile le correnti fredde provenienti dal Nord influenzeranno significativamente il clima in tutto il Paese. Le probabilità che il prossimo fine settimana, quello del ponte del 25 aprile, sia condizionato da piogge e maltempo.

Aprile dunque è destinato a giungere alla sua conclusione con un clima non esattamente piacevole? Non esattamente, visto che l’anticiclone subtropicale che nei prossimi giorni stanzierà in una posizione insolita – a largo dell’Europa Occidentale – dovrebbe finalmente avere una presa più decisa sul bacino mediterraneo, con una conseguente alta pressione atmosferica su tutto il nostro Paese.

I quadri attuali suggeriscono che giorno 26 e 27 aprile vi sia un rinforzo della perturbazione generato dall’arrivo di correnti fredde dall’est Europa, ma che già a partire dal 28 aprile l’anticiclone dovrebbe guadagnare spazio e consistenza, una “presa di potere” che dovrebbe tramutarsi in un 30 aprile e un 1 maggio caratterizzati da tempo soleggiato e temperature primaverili.

Osservando le previsioni a lungo termine ci accorgiamo che questo ingresso del bel tempo non sarà breve come quelli vissuti fino ad ora, anzi: c’è la possibilità che la prima metà di maggio sia caratterizzato da una stabilità climatica inusuale per il periodo dell’anno e che le successive perturbazioni possano giungere sul nostro paese nella seconda metà del mese.