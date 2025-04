Per cena ci facciamo una Fajitas messicana? Con questa ricetta sarà identica all’originale

Con la ricetta originale possiamo preparare delle squisite Fajitas alla messicana: perfette per chi ama i sapori forti e decisi.

Le Fajitas messicane tradizionale del Messico, in particolare della regione del Texas e del nord del paese. La parola “fajita” deriva dal termine spagnolo “faja”, che significa “fascia” o “striscia”, riferendosi ai pezzi di carne tagliati in modo particolare e che è possibile trovare all’interno di ogni Fajitas.

Le origini delle Fajitas sono molto curiose, in quanto un tempo venivano considerate come un piatto dei lavoratori, che usavano fuochi di fortuna per grigliare della carne di pollo, di manzo o di maiale e poi l’avvolgevano in questa sorta di piadina. Con il tempo le Fajitas sono diventate sempre più popolari e sono tantissime le versioni che sono state ideate. Tutte con la carne come ingrediente principale, rigorosamente marinata e affiancata poi da altri elementi come ad esempio cipolle e peperoni.

Come preparare in casa delle squisite Fajitas alla messicana: sono deliziose

Le Fajitas, come tutti le conosciamo oggi, sono una combinazione di sapore e abbracciano la cucina sia messicana, che texana. Hanno un sapore deciso e in alcuni casi anche piuttosto piccante, ideali quindi per chi ama mangiare qualcosa di forte, senza temere che le papille gustative vadano a fuoco. Vediamo quindi quali ingredienti serviranno e come procedere per preparare le Fajitas messicane.

Ingredienti per 8 porzioni

Per la marinata:

1 litro e mezzo di birra

2 cucchiai di salsa Worcester

Coriandolo fresco tritato

1 pizzico di cumino in polvere

1 lime

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale

Pepe

Per la carne:

400 g di controfiletto di manzo

400 g di petto di pollo

1 cipolla dorata

1 peperone giallo

1 peperone rosso

Per la composizione:

8 tortillas

Panna acida

Guacamole

Procedimento:

Per preparare le fajitas prima di tutto tagliare a striscioline non troppo sottili la carne di manzo e quella di pollo Disporla in una pirofila e lasciarla marinare per almeno un paio d’ore nella birra aromatizzata con il succo di lime e una manciata di foglie di coriandolo tritate Passato il tempo necessario per far insaporire la carne, in un tegame scaldare l’olio e fare rosolare la cipolla tagliata a julienne e i due peperoni tagliati a listarelle Aggiungere la carne e rosolare su fiamma vivace Insaporire con la salsa Worcester, il succo di lime, cumino, sale e pepe Mescolare e portare a cottura su fiamma media Scaldare leggermente la tortilla, una alla volta, in una padella antiaderente, dovrà essere tiepida per arrotolarla bene Spalmare un po’ di panna acida, un cucchiaio di guacamole quindi Disporre sopra la carne con i peperoni Ora non resta che arrotolare la tortilla e gustarla ben calda.

Ed ecco pronta una cena sfiziosa e diverso dal solito, in questa versione manca quel tocco piccante in più, ma se piace si potrà aggiungere del tabasco per insaporire il tutto.