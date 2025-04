Le fragole si ammuffiscono dopo averle comprate? Ecco l’unico modo per conservarle e farle durare a lungo – viagginews.com

Dopo aver comprato le fragole, si ammuffiscono e sono da buttare? Forse non le conservi nel modo giusto: ecco come dovresti fare.

Questa è la stagione di uno dei frutti più buoni di tutti: le fragole. Può capitare di acquistarne dei quantitativi elevati ma, a differenza di altra frutta, le fragole non si conservano a lungo anzi dopo poco si ammuffiscono e sono da buttare.

Dobbiamo fare attenzione a come conservare le fragole per evitare che questo succeda. Infatti, solo così avremo la certezza di portare in tavola un frutto ricco di nutrienti e antiossidanti, dal sapore unico e freschissime.

Come conservare le fragole per non farle ammuffire

Molte persone, dopo aver acquistato le fragole, le mettono in ammollo in acqua fredda e bicarbonato di sodio ma questo non sembra essere il metodo migliore per conservarle. Per evitare che le fragole si deteriorino, dobbiamo conservarle così.

Uno dei metodi migliori quando si tratta di pulire le fragole o disinfettare questo tipo di cibo nella nostra cucina, e quindi conservarle, è usare acqua calda ad una temperatura adeguata (non bollente) che ci permetta di uccidere i batteri ma senza danneggiare la loro superficie. Quindi, scaldare dell’acqua e poi immergerci le fragole all’interno per 15 o 30 secondi.

Dopo aver immerso il cibo nell’acqua calda per il tempo necessario, metterle in un colino e farle asciugare o all’aperto in cucina o poggiate su alcuni fogli di carta assorbente fino a quando non cacceranno più umidità. Per conservarle più a lungo in frigorifero una volta che sono completamente pulite e asciutte, metterle in un contenitore con un po’ di carta assorbente.

Così si avrà la certezza di poter gustare questo delizioso alimento che è anche estremamente nutriente e benefico per la nostra salute. Molte persone mangiano le fragole al naturale mentre altre preferiscono condirle un po’ per dare loro più sapore. Per esempio possiamo aggiungere del succo di limone e dello zucchero per creare un gustoso e goloso sughetto. Oppure possiamo semplicemente aggiungerci della panna che sta molto bene con le fragole.

Ancora, possiamo preparare una buonissima macedonia colorata e gustosa con altri frutti di stagione per esempio kiwi, banana, mela. Insomma, le fragole non possono proprio mancare sulla nostra tavola in questa stagione e non dimentichiamo che possiamo anche usarle per farcire delle buonissime torte.