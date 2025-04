Sogni una vacanza di primavera low cost? Ecco le mete da non perdere per risparmiare – Viagginews.com

Desideri organizzare una vacanza di primavera a basso costo? Ecco le mete da non perdere per risparmiare sul portafoglio.

L’arrivo della primavera, con le sue giornate soleggiate e le temperature miti, coincide ogni anno con il rinnovato desiderio di trascorrere momenti all’aperto a contatto con la natura. Non mancano, inoltre, le tradizionali gite fuori porta, ideali per visitare città d’arte in giornata o trascorrere un pomeriggio alternativo.

La primavera, difatti, rappresentare il momento ideale per organizzare una vacanza, anche di breve durata, in compagnia di amici e famiglia. Complici delle giornate più miti e lunghe, concedersi un viaggio in una meta da sogno può rivelarsi un modo per rilassarsi e distaccarsi dalla solita routine quotidiana.

Nonostante il desiderio di esplorare nuovi luoghi, per molti un prezzo eccessivo risulta essere un ostacolo difficilmente accettabile. Tuttavia, è possibile scegliere delle mete low cost, pensate per vivere esperienze entusiasmanti senza svuotare il portafoglio.

Vacanze low cost? Le mete per risparmiare nel 2025

Per vivere un’esperienza insieme a tutta la famiglia e non incidere negativamente sul portafoglio, è possibile ricorrere alla scelta di alcune mete europee pensate per risparmiare sui costi generali del viaggio. Tra queste, spicca l’isola di Noirmoutier, una piccola località situata sulla costa atlantica della Francia, nel Golfo di Biscaglia. Questa piccola isola è collegata alla terraferma da un’unica strada, la quale sparisce completamente durante le fasi di alta marea. Si tratta di un luogo ideale da visitare durante la primavera, percorrendo i sentieri lungo la costa.

Algarve, invece, è la meta ideale di chi vuole anticipare l’estate e concedersi già il primo bagno al mare. Questa piccola località in Portogallo è caratterizzata da un clima particolarmente mite già durante le prime settimane di primavera. Segue nella lista anche Lazarote, nelle Isole Canarie, luogo ideale per chi non ama le località turistiche e desidera concedersi un viaggio rilassante e silenzioso.

Per chi ama le città d’arte e il romanticismo disponibile a basso prezzo, Zagabria rappresenta la scelta migliore, in grado di regalare questo connubio. Divisa tra “Città Alta” e “Città Bassa”, la capitale croata è ideale per un weekend romantico fuori porta. A due passi dall’Italia, invece, Tirana in Albania rappresenta la meta ideale per chi vuole concedersi una fuga fuori dai confini senza spendere cifre eccessive.