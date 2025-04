Aereo, il viaggio diventa “smart”: rivoluzione per i passeggeri, cosa cambierà

I viaggiatori si preparano ad una grande novità che cambierà radicalmente la modalità di partenza: le compagnie aeree si orientano verso la rivoluzione digitale.

Organizzare un viaggio significa valutare le migliori soluzioni per raggiungere la propria destinazione, ma anche stare al passo con i regolamenti in continuo aggiornamento delle compagnie aeree. Nel corso degli ultimi anni questo settore impone ai passeggeri normative sempre più dettagliate.

Regole da seguire in modo preciso e puntuale al fine di non rischiare pesanti multe al momento dell’imbarco o, nei casi peggiori, l’impossibilità di salire a bordo. Basta pensare alle restrizioni relative al periodo della pandemia da Covid, durante la quale era necessario presentare tutte le necessarie documentazioni se non si voleva rimanere bloccati a terra.

Un fattore determinante è lo sviluppo della tecnologia, che viene integrata sempre di più nei processi di gestione e controllo dei viaggiatori. Un elemento determinante nella possibilità di snellire e velocizzare operazioni altrimenti molto lunghe, ma allo stesso tempo fondamentale per garantire una crescente sicurezza internazionale.

Sono questi gli obiettivi principali che si pone l’Icao, Organizzazione Internazionale dell’aviazione civile dell’Onu, che metterà i passeggeri di fronte ad una vera e propria rivoluzione digitale. Un cambiamento epocale nella procedura d’imbarco che interesserà a poco a poco tutti i voli nelle aree Onu.

Tutte le novità in arrivo per chi viaggia in aereo

I meccanismi smart hanno preso il sopravvento in tantissimi ambiti della vita quotidiana e continueranno a farlo anche nel settore dei viaggi. La tecnologia sarà alla base delle nuove procedure d’imbarco, come ha stabilito l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao) istituendo il nuovo pass di viaggio digitale.

Molto più completo e dettagliato rispetto ai classici QR Code e biglietti digitali, questo progetto prevede la creazione di un vero e proprio certificato digitale che conterrà tutte le informazioni utili all’accettazione del passeggero. Tramite la sua consultazione sarà possibile infatti accedere non soltanto ai dettagli di viaggio e alla carta d’imbarco, ma anche ad eventuali modifiche e aggiornamenti in tempo reale.

Un documento praticamente intoccabile dal punto di vista delle falsificazioni e allo stesso tempo molto pratico per chi viaggia. Con il pass digitale si dirà completamente addio ad eventuali fogli stampati che rischiano di perdersi, poiché tutto l’occorrente per salire a bordo dell’aereo sarà racchiuso in uno smartphone.

L’obiettivo della velocità verrà raggiunto anche grazie all’integrazione del riconoscimento facciale. Il semplice scan del proprio viso consentirà di essere direttamente collegati tramite dati biometrici alla propria documentazione digitale. Un dettaglio che potrebbe scoraggiare chi ancora si dimostra diffidente nei confronti dell’uso dell’intelligenza artificiale.

É chiaro che per l’Icao la sicurezza dei dati e della privacy è una priorità assoluta e che l’istituzione mira al raggiungimento del totale rispetto dei cittadini. Per i passeggeri sarà comunque necessario cedere ad un’evoluzione radicale rispetto al passato, sebbene i tempi consentiranno di adeguarsi poco alla volta alla novità. Si parla infatti di almeno 3 anni prima che le modifiche entrino completamente in atto.