10 Accessori da viaggio impensabili e geniali: costano pochissimo e ti rivoluzionano la vita

Il viaggio diventa molto più pratico e comodo se si mettono in valigia questi utilissimi accessori facilmente reperibili online: non possono mancare.

Viaggiare per raggiungere la destinazione dei propri sogni è una sensazione esaltante, ma questa esperienza può diventare anche molto stressante in particolari condizioni. Prendere un mezzo come il treno o l’aereo per lunghissimi tragitti può voler dire dover far fronte al problema della scomodità e non solo.

Ritrovarsi in totale assenza di comfort o in uno stato di ansia quando ci si accinge a salire a bordo è terribile. Tuttavia è possibile ridurre le fatiche del viaggio grazie ai più moderni gadget ideati per lo scopo.

Rendono questa fase più piacevole, agevolando la comodità e il benessere. Questi accessori da viaggio sono facilmente reperibili anche attraverso i più famosi negozi online al costo di pochi euro, ma secondo gli esperti non dovrebbero mai mancare. Fanno davvero la differenza.

Questi oggetti rendono il viaggio comodo e pratico: non possono mancare

Quante volte capita di trovarsi in una situazione di scomodità e dire: “Avrei potuto pensarci prima?”. Ai viaggiatori succede molto spesso e proprio per questo si moltiplicano sempre più gli accessori nati con l’obiettivo di rendere l’esperienza più facile e comoda. Ecco tutti i gadget da non perdere.

La bilancia digitale per i bagagli. Pesare la valigia è un vero stress ed un piccolo errore può costare una multa salatissima. Con pochi euro è possibile verificare che rispetti i limiti imposti dalla compagnia aerea senza occupare spazio.

Il supporto per telefono. Consente di appendere lo smartphone sullo schienale del sedile davanti e rende più facile la visione di video e film. Sarà come avere un piccolo cinema a portata di mano.

Il cuscino da viaggio gonfiabile. Non occupa spazio in valigia perché è così piccolo da entrare anche in borsa. All’occorrenza basterà gonfiarlo per appoggiare la testa sul morbido. Farà dormire sonni tranquilli anche sul più scomodo dei sedili.

Il portabicchieri per la valigia. Trascorrere lunghe ore in aeroporto può essere sfiancante. Meglio farlo con una buona bibita in mano. Questo accessorio in tessuto consente di appendere i bicchieri sulla maniglia del trolley muovendosi senza le mani occupate.

La cinghia per i bagagli. Agganciare le borse una sull’altra riducendo la fatica è possibile grazie a questo oggetto semplice ma geniale. Perfetto anche per giacche e giubbotti o borse con il computer.

La mascherina per gli occhi. Schiacciare un pisolino può essere molto difficile in viaggio senza una mascherina. Isola dalla luce e rinfresca la vista. Meglio puntare su un modello sagomato per il massimo del comfort.

I tappi per le orecchie. Piccoli e indispensabili, i tappi in silicone sono i migliori per evitare i rumori e le chiacchiere durante il viaggio.

Un mini ventilatore. Il clima all’interno dei mezzi di trasporto può essere molto caldo. Un piccolo ventilatore portatile è l’ideale per rinfrescarsi senza disturbare i vicini.

Un adattatore per le spine. Ricaricare i propri dispositivi può essere difficile in mancanza di prese elettrice compatibili. Un adattatore è la soluzione più pratica per non farsi trovare impreparati in treno e in hotel.

I ganci antifurto per le valigie. Piccoli e funzionali, i ganci e i lucchetti impediscono di aprire le zip dei bagagli evitando spiacevoli furti. Una vera salvezza a cui non si può rinunciare.