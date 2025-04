Pasta al forno alla messinese, porta in tavola una piatto da dieci e lode durante le feste

Nessuna paura di sbagliare portando in tavola questa ricetta di pasta al forno alla messinese. Un primo piatto da leccarsi i baffi!

Si chiama pasta ‘ncasciata e abbiamo trovato la ricetta originaria su un vecchio ricettario di bontà siciliane divise per provincia. Qui siamo a Messina e sul piatto mettiamo un primo che delizierà i palati.

La pasta al forno si prepara in tutta la Sicilia ma con piccole variazioni di città in città. La versione messinese è molto succulente prevedendo il ragù di carne. Non è una lasagna, prestate attenzione, perché questo primo piatto si prepara proprio con la pasta, con i maccheroni per la precisione.

Da dove deriva il termine “‘ncasciata”? Ma dalla presenza di formaggio dato che significa letteralmente “pieno di cacio”. Il caciocavallo è quello previsto dalla ricetta originaria, in alternativa si può utilizzare la tuma. Se siete pronti iniziamo subito con il dare gli ingredienti – vedrete quali chicche riserverà la ricetta – per poi procedere con la preparazione.

La ricetta da manuale della pasta ‘ncasciata

Non sono pochi gli ingredienti da racimolare per preparare la buonissima pasta ‘ncasciata al forno ma vedrete che ne vale la pena. Seguendo passo dopo passo le nostre indicazioni potrete eseguire una ricetta da manuale.

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

600 grammi di maccheroni

1 chilo e mezzo di pomodoro maturo (in alternativa passata di pomodoro 700 grammi)

200 grammi di caciocavallo (o tuma)

200 grammi di carne tritata

mortadella

salame

2 uova sode

4 melanzane

100 grammi di pecorino grattugiato

2 spicchi di aglio

mezzo bicchiere di vino bianco

basilico

olio, sale e pepe

pangrattato.

PREPARAZIONE