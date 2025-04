La Dolce Vita Orient Express, le tariffe di un viaggio da sogno alla scoperta dell’Italia

Per un romantico viaggio indimenticabile prenotate un biglietto su La Dolce Vita Orient Express, un treno da sogno.

Gli architetti di Dimorestudio hanno trasformato un’idea creativa in realtà facendo nascere La Dolce Vita Orient Express. Un treno dove arte e viaggio si incontrano e il sogno si tramuta in scoperta.

Se state progettando una grande vacanza che vi faccia scoprire le bellezze dell’Italia mentre viaggiate su un sogno dovete scoprire gli itinerari, la cura dei dettagli, la cucina e gli arredi del treno La Dolce Vita Orient Express. Chiamarlo treno è riduttivo, è un gioiello di lusso dove storia e modernità convivono in equilibrio. Nessuna ostentazione, solo eleganza e raffinatezza per un viaggio che incanterà ovunque si guardi.

Dall’arrivo al check-in all’imbarco fino alla conclusione della vacanza si vivrà un’esperienza indimenticabile che trasporta indietro nel tempo con gli agi del presente. Per prenotare il sogno basta collegarsi al sito dedicato – orient-express.com/la-dolce-vita – e scoprire tutti i dettagli. Bisognerà scegliere l’itinerario preferito, le partenze sono da Catania, Palermo e da Roma. Alcune tratte sono Venezia e Toscana, Venezia e Portofino, da Roma alla Sicilia e le Coste della Sicilia.

Le tariffe per salire a bordo de La Dolce Vita Orient Express

Vi proponiamo tre itinerari da non perdere perché permettono di scoprire le bellezze dell’Italia. Il primo prevede un giro lungo le coste della Sicilia con partenza da Catania, Palermo, Taormina e ritorno a Catania. Dai palazzi di Palermo ai tesori di Taormina passando per il Monte Etna. Il costo va dai 4.720 euro e la prossima partenza è prevista a luglio 2025 (due giorni e una notte).

Secondo itinerario, l’incredibile viaggio leggendario alla scoperta dei segreti di Venezia e dei vicoli di Portofino, incantevole località sulla Riviera di Levante in Liguria. La prossima partenza è prevista per il mese di maggio e il prezzo del biglietto va da 8.320 euro per passeggero (tre giorni e due notti). Il viaggio si concluderà a Roma Ostiense.

Consigliato anche il percorso che da Roma porta fino alla scoperta di Matera, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Il costo va da 8.960 euro a persona per tre giorni e due notti. Partenza a maggio da Ostiense nel pomeriggio per arrivare in serata in Basilicata. Ci sarà anche una visita a Sulmona prima di fare ritorno nella Capitale. In ogni viaggio si assaporeranno deliziosi piatti di chef stellati e si ascolterà musica dal vivo.