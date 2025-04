Japanese egg sandwich, la ricetta originale che ti farà dimenticare per sempre il classico toast: pronto in pochi minuti

Come preparare in casa un delizioso Japanese Egg Sandwich, con la ricetta originale sarà semplicissimo: è una vera specialità.

Il Japanese Egg Sandwich è uno tra i ‘panini’ più diffusi in Giappone, si tratta di un panino, noto anche con il nome di ‘Tamago Sando’, fatto con insalata di uova. Incredibilmente cremoso e morbido, questo sandwich è famoso per il suo sapore e per la sua particolare consistenza ed è per questo che con il passar del tempo è diventato famoso in tutto il mondo.

Nonostante il Japanese Egg Sandwich sia ormai diventato famosissimo con una fama internazionale, in Giappone ha iniziato a diventare popolare soltanto intorno agli anni ’90, quando ha fatto la sua prima comparsa all’intero dei caffè e delle panetterie. Con il passare del tempo poi ha affermato la sua importanza, diventando uno dei panini più amati.

La ricetta originale per preparare un cremoso Japanese Egg Sandwich

Preparare in casa il Tamago Sando non è affatto complicato, anzi, sarà una ricetta decisamente molto più veloce di alcune nostre di fama mondiale. Ciò che lo rende speciale è la tipologia di pane che si andrà ad utilizzare, lo shokupan, un impasto a base di latte che gli conferisce quella giusta morbidezza. Basterà quindi, munirsi degli ingredienti giusti e seguire tutti i passaggi per poter portare in tavola un cremosissimo Japanese Egg Sandwich.

Ingredienti per 4 persone:

6 uova

40 g di burro morbido

150 ml di maionese giapponese

Erba cipollina

Un pizzico di sale

8 fette di shokupan

Procedimento:

Per procedere alla preparazione del Japanese Egg Sandwich per prima cosa si andranno a cuocere le uova Prendere una pentola e riempirla con dell’acqua, mettere all’interno le uova e portare a bollore Dal momento in cui l’acqua inizierà a bollire, cuocere le uova per circa 10 minuti Una volta cotte, lasciarle raffreddare A questo punto sgusciare le uova, metterle in una ciotola e schiacciarle con i rebbi di una forchetta Aggiungere la maionese giapponese e l’erba cipollina tritata e mescolare Prendere adesso le fettine di pane, eliminare la crosta e spalmarle con il burro Aggiungere la crema di uova, unire dell’altra erba cipollina e chiudere con un’altra fettina Tagliare il sandwich a metà e gustare.

Ed ecco che in pochissimi minuti un delizioso sandwich è pronto per essere gustato. Un’idea perfetta anche da portare in ufficio al posto del solito panino.