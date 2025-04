Ami la primavera e la vuoi portare sulla tua tavola? Ecco cosa devi fare per vivere la bella stagione con tutta la famiglia – Viagginews.com

Vivi l’arrivo della primavera sulla tua tavola con tutta la famiglia: ecco l’elemento che non può mancare ogni giorno.

Le ore di luce aumentano, le temperature si innalzano e il sole sembra essere tornato a padroneggiare le giornate. Questi e molti altri elementi compongono l’arrivo della primavera, stagione apprezzata da molti per il conseguente risveglio della natura.

L’arrivo della bella stagione, inoltre, coincide inevitabilmente con la rinnovata voglia di trascorrere le giornate all’aperto, immersi nella natura rigogliosa e colorata. Questo contatto con l’esterno si traduce, spesso, nel desiderio di portare la primavera all’interno della propria casa.

Colori, piante rigogliose e fantasie primaverili caratterizzano gli ambienti domestici di questo particolarmente periodo dell’anno, restituendo un collegamento silenzioso tra la natura esterna e l’intimità della propria casa.

Primavera a casa? Ecco come portarla sulla tua tavola

Il primo passo per creare un’atmosfera primaverile in casa consiste nel giocare con i colori e con le fantasie a tavola. Tonalità vivaci, tessuti dalle nuance vibranti e leggere, difatti, possono restituire una sensazione di pace e allegria all’interno delle proprie case. Per il pranzo e la cena è possibile utilizzare tovaglie, tovaglioli e piatti con stampe floreali, ideali per richiamare i toni della natura e le sue bellezze.

Su una tavola primaverile che si rispetti, inoltre, non possono mancare i fiori freschi, da utilizzare come centrotavola per un tocco scenografico o come segnaposto. Alcuni fiori, raccolti nei campi limitrofi alla propria abitazione, possono inoltre fungere da decorazione per le portate stesse. Anche i profumi giocano un ruolo fondamentale. Quest’ultimi possono essere ricreati con l’ausilio degli stessi fiori freschi o, in alternativa, con la presenza di candele profumate, da disporre sulla tavola per illuminare le cene e i pranzi.

La primavera a tavola si palesa, inoltre, anche negli alimenti e nelle portate da gustare. Alimenti di stagione quali asparagi, piselli e fave possono contribuire a creare una sensazione di autenticità, di tradizione e legame con la natura. Il menù primaverile può essere caratterizzato da insalate fresche, risotti a base di verdure, torte salate e crostate di frutta da preparare in casa. Cibi nutrienti e leggeri, possono resistere quella sensazione di energia, risveglio naturale e rinnovato benessere dopo i lungi mesi invernali, spesso destabilizzanti.