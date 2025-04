Se la Pasqua è a rischio pioggia nessun problema: scopri le alternative per goderti un ponte indimenticabile. – (viagginews.com)

Come al solito il meteo per Pasqua e Pasquetta non promette bene. Ma anche se piove puoi goderti le feste con queste alternative.

Con l’eccezione del 2020 ormai sono anni che la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo si svolgono sotto la pioggia, almeno per buona parte dell’Italia. Il meteo come è canonico per la primavera continua a variare e di conseguenza pianificare picnic o grigliate all’aperto sembra una vera impresa. Viene perciò da chiedersi se non sia il caso di valutare dei piani che tengano anche con il maltempo.

Sebbene da tradizione questa festa preveda una gita all’aperto, magari in campagna o in collina, nulla vieta di provare a trascorrere una Pasqua al coperto. Questo non significa per forza barricarsi in casa e non muoversi per tutte le feste, che sarebbe la resa definitiva. Ci sono svariate attività che possono salvare questa breve vacanza, basta avere un po’ di inventiva e mettersi a fare un po’ di ricerche.

Prima di tutto bisogna considerare la zona in cui si risiede e a quanto si sia disposti a muoversi. Se ci si muove con il proprio gruppo di amici si può pensare a qualcosa di più rilassato, mentre se si è con i bambini meglio cercare qualcosa di dinamico, che li tenga impegnati.

Che attività fare al chiuso durante il ponte di Pasqua

A nessuno piace impazzire con le previsioni e controllarle a ripetizione quando manca poco al fine settimana di Pasqua. Per i più previdenti conviene organizzare una vacanza protetti da un tetto sin da subito, magari valutando di fare visita a un centro termale. Questa soluzione di solito mette d’accordo tutti: amici, partner e persino i bambini, se il centro ha delle piscine per loro. Da valutare ci sono le terme di Saturnia o le nuove terme De Montel vicino a Milano.

Se si ha voglia di qualcosa di più intellettuale ma senza rinunciare a un brindisi in compagnia questa festa può diventare l’occasione giusta per provare una degustazione di vini. Da Nord al Sud Italia c’è l’imbarazzo della scelta perché ci sono moltissime cantine che tengono aperto per l’occasione. Le più rinomate si trovano nella zona di produzione del Chianti o del Franciacorta.

Per chi se la sentisse di andare all’avventura la cosa migliore è andare in visita a un castello, attività perfetta sia per gruppi di adulti che per famiglie con bambini. Con un cielo che minaccia pioggia diventa ancora più intrigante girare fra le sale medievali, magari visitando quelli disseminati tra Brescia, Milano e Bergamo.