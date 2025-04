La prossima volta che prenoti il tuo posto in aereo scegli tra questi: sono i più sicuri in caso di pericolo

Cosa sapere assolutamente prima di prenotare il posto sul prossimo volo aereo: questi nessuno li vuole, ma sono i più sicuri.

Ad oggi, uno dei mezzi di trasporto più sicuri è sicuramente l’aereo e a dirlo non sono solo semplici chiacchiere, ma stime che vengono fatte ogni anno sul numero di incidenti che si verificano. Secondo le stime bastate sul rapporto annuale della sicurezza, nel 2023 su circa 37 milioni di voli si è verificato soltanto un solo incidente ogni 1,26 milioni di voli. Un numero decisamente importante, che rende l’aereo un mezzo di trasporto efficiente e sicuro.

Tuttavia, nonostante i dati siano tutti a favore dell’aereo come il miglior mezzo di trasporto, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e in caso di pericolo, è opportuno essere a conoscenza che non tutti i posti a sedere sono uguali e che alcuni, rispetto ad altri, sono decisamente molto più sicuri.

Posto in aereo quale scegliere? Questi sono decisamente i più sicuri

Nessuno ci ha mai pensato, ma all’interno dell’aereo non tutti i posti possono garantire la stessa sicurezza. Alcuni, infatti, sono posti in una sorta di ‘posizione strategica’ e per tale motivo, in caso di pericolo, risultano essere decisamente i migliori. Un dato che sono in pochi a conoscere e che rendono questi posti proprio i meno amati dai passeggeri.

Ma quali sono quindi questi posti che in caso di pericolo risultano essere i più sicuri? Si tratta precisamente dei posti posteriori, quelli situati alla fine dell’aereo e che spesso per una questione di poca comodità non vengono scelti. Ebbene, sono proprio loro a garantire la giusta sicurezza in caso di emergenza. Infatti, la rivista Time ha analizzato gli incidenti aerei degli ultimi 35 anni ed è venuto fuori che i posti centrali dell’ultima fila sono i più sicuri, riducendo notevolmente il tasso di mortalità.

Inoltre, questi posti si trovano in una posizione tale, da essere comodi anche per altri motivi. Ad esempio, si trovano accanto alla seconda uscita, che spesso viene aperta anche in caso di emergenza. Sono posti vicino ai bagni, evitando così di percorrere tutto il corridoio per arrivarci e spesso, sono anche i posti che vengono serviti prima dagli assistenti di volo. Insomma, i vantaggi sono considerevoli, quindi da oggi in poi prima di prenotare un posto in aereo accertiamoci che questi siano ancora liberi.