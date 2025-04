In vacanza lo fanno tutti, ma rischi tantissimo: la multa è salatissima – viagginews.com

Questo errorie lo commettono in tantissimi in vacanza. Le conseguenze possono essere serie e la multa è molto elevata.

Dopo un anno di duro lavoro, tutti si meritano di andare in vacanza. La maggior parte delle persone si limita e prenotare e a partire, senza informarsi sulle leggi che regolano determinate questioni. Credono che tutto sia concesso, soprattutto facendo il confronto con il passato. In realtà, nel corso degli ultimi anni, tantissime cose sono cambiate.

Bisogna fare estrema attenzione perché non si rischia solo di essere richiamati, ma anche di ricevere una multa molto salata. Questo errore lo commettono quasi tutti. Può sembrare innocuo, ma le conseguenze sono davvero serie. È importante esserne a conoscenza prima di recarsi presso la meta scelta.

Non farlo assolutamente in vacanza: questo gesto può farti tornare a casa con la metà dei soldi

Le persone desiderano rilassarsi in vacanza. Molte scelgono di andare al mare, per trascorrere momenti indimenticabili sulla spiaggia e tra le acque cristalline. A un certo punto della giornata, le passeggiate sono quasi d’obbligo. Piacciono agli adulti e anche ai bambini. Il vento tra i capelli, la sabbia tra le dita e il rumore delle onde rendono tutto più bello.

In passato, gli individui si fermavano per raccogliere le conchiglie più belle. Era un gesto normale e condiviso da tutti. Non c’era nulla di male. Dopo la fine delle vacanze, questi preziosi gioielli del mare venivano lavati e messi in un barattolo, come decorazione o semplicemente nelle vesti di ricordi. Da alcuni anni, questo non si può più fare sulle spiagge italiane.

È la Legge a vietarlo. L’articolo 1162 del Codice della Navigazione recita le seguenti parole: “Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296”

La normativa vigente è volta a tutelare il mare, l’ambiente e il suo ecosistema. Anche piccoli gesti potrebbero causare un danno e, di conseguenza, sono assolutamente vietati. Non basta dire di non esserne a conoscenza per passarla liscia. Se si viene colti sul fatto, infatti, la multa sarà immediata. Bisogna avere l’accortezza di spiegare la questione anche ai propri bambini. Per i più piccoli, è più complesso comprendere le motivazioni, ma con un po’ di pazienza non ci dovrebbero essere problemi.