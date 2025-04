Hai prenotato un volo? Se sbagli le misure preparati a spendere soldi extra

Se le misure del bagaglio a mano non sono quelle stabilite dalla compagnia aerea si rischia di pagare un surplus per prendere il volo.

Volare costa molto caro. I prezzi dei biglietti aumentano mentre i servizi e le misure del bagaglio a mano diminuiscono. C’è da fare attenzione perché anche con una minima differenza si dovrebbero sborsare soldi extra.

Le vacanze si attendono sempre con grande fermento, sia che si tratti di una gita di pochi giorni che di un lungo viaggio meritato dopo tanto lavoro. C’è il lungo ponte di Pasqua che porterà gli italiani a spostarsi per visitare posti nuovi e ricaricare le energie in attesa delle tanto amate vacanze estive. In Italia abbiamo tantissime mete spettacolari ma è giusto anche scoprire luoghi diversi, conoscere una nuova cultura e osservare panorami differenti.

L’aereo è il mezzo adatto ai lunghi spostamenti anche se bisogna fare i conti con le restrizioni legate ai bagagli. Sia per quanto riguarda il contenuto che le misure. Ogni compagnia aerea ha la sua politica di dimensioni e peso che si fa sempre più stringente per costringere i viaggiatori a pagare di più volendo un bagaglio più capiente. Se ci si presenta in aeroporto con una valigia fuori misura, infatti, la compagnia applicherà un prezzo extra che annullerà l’eventuale convenienza del biglietto (capita specialmente con le compagnie aeree low cost).

Peso e dimensioni del bagaglio a mano

Prima di volare si devono leggere molto attentamente le direttive applicate dalla compagnia scelta in relazione a peso e dimensioni del bagaglio a mano. Sul portale ufficiale ci sarà sicuramente una sezione dedicata a questo tipo di informazioni. Ricordiamo che le dimensioni da verificare sono lunghezza, larghezza e profondità e includono maniglie, ruote, protezioni esterne, eventuali tasche laterali e ogni altro componente che rende il bagaglio più voluminoso.

Facciamo una panoramica sulle misure delle più note compagnie aeree. Volatea e Vueling richiedono dimensioni massime 55x40x20 centimetri. EasyJet e Wizz Air permettono di voltare con un bagaglio leggermente più grande, 56x45x25 mentre Ryanair da qualche tempo ha modificato la politica aziendale e introdotto una regola piuttosto restrittiva. Si può portare a bordo solo una piccola borsa di dimensioni 35x20x20 centimetri. Il bagaglio a mano di dimensioni 55x40x20, invece, si può portare solo acquistando la priority.

Concludiamo con Alitalia e Air France che prevedono come misure 55x35x25 e British Airways e Iberia 56x45x25 cm. Per quanto riguarda il peso varia da 8 a 10 chili tranne per British Airways che consente un peso fino a 23 chili e Iberia e EasyJet che non ha limiti. Per la stiva ricordiamo che il peso va dai 20 ai 30 chili. Come già detto, verificate sul sito della compagnia prima di partire.