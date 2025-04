Un parco più insolito di questo non esiste: tanto verde e un dettaglio che ti sorprenderà – viagginews.com

In Italia, c’è un parco che tutti dovrebbero visitare. È sorprendente da tutti i punti di vista e nasconde segreti unici. Anche i bambini ne resteranno affascinati.

Le esperienze da fare non finiscono mai. L’Italia offre tantissime opportunità, sia per via delle bellezze del territorio che per le attrattive create dall’uomo. Se ne sente parlare spesso, ma non tutti hanno già avuto la possibilità di andarci. Nel Lazio, c’è un parco davvero caratteristico. Il verde la fa da padrone, ma non è questo il dettaglio che lo rende unico.

Le recensioni dei visitatori sono ottime e anche i bambini possono divertirsi in completa sicurezza. L’atmosfera suggestiva e intrisa di mistero consentono di immergersi completamente nell’avventura. Raggiungerlo è facile e il costo del biglietto è decisamente ridotto.

Un parco italiano davvero speciale: è impossibile non innamorarsene

Non c’è niente di più bello che passeggiare in mezzo alla natura. Lo stress scompare e si viene travolti da sensazioni piacevoli, capaci di far dimenticare i problemi di tutti i giorni. Quello in questione, però, non è il solito parco. Di alberi ce ne sono molti e anche il verde prolifera senza sosta, ma il suo segreto è un altro.

Prende il nome di ‘Sacro Bosco’ o ‘Parco dei Mostri di Bomarzo’ e si trova in provincia di Viterbo, nel Lazio. Venne realizzato da Pier Francesco Orsini che, nel XVI secolo, ebbe l’idea di far scolpire nella roccia statue dall’aspetto grottesco. Alcune si ispirano a racconti mitologici, mentre altre somigliano a creature fantastiche. Basta passeggiare all’interno del parco per avere l’impressione di trovarsi in un universo parallelo.

Ancora oggi, questo luogo è avvolto nel mistero. Un dettaglio particolare sta nel filo logico che lega le statue. In realtà, pare non esserci alcun collegamento tra loro, neanche dal punto di vista prospettico. Nell’insieme, tuttavia, danno vita a un itinerario unico nel suo genere. Per entrare, è necessario acquistare un biglietto. Il sito ufficiale consente di farlo online attraverso un apposito modulo. Basta indicare il giorno desiderato e il numero di persone.

Gli adulti pagano 13 euro, mentre i bambini dai 4 ai 13 anni possono visitarlo al costo di 8 euro. Al suo interno, c’è un’area giochi, un’area picnic e un’area dedicata alla ristorazione. Dal mese di marzo a quello di settembre, l’apertura va dalle 9.00 alle 18.00. È possibile passeggiare liberamente tra le sculture, ma non ci si può arrampicare e il verde deve essere rispettato. Il ‘Sacro Bosco’ consente di vivere una giornata un po’ diversa, all’insegna della fantasia e della leggenda.